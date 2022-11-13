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她瘋網購欠債逾百萬 買不停…釀父殺女慘案

中國新聞組／北京13日電
女兒沉迷網購欠下逾百萬債務，父親舉債50萬幫女兒還債，在一次爭吵中將女兒殺死。圖為示意圖。（紅星視頻截圖）
女兒沉迷網購欠下逾百萬債務，父親舉債50萬幫女兒還債，在一次爭吵中將女兒殺死。圖為示意圖。（紅星視頻截圖）

一名女青年劉娟（化名）網購成癮，短短三年裡欠下逾百萬債務，同住的老父親劉剛（化名）疼愛女兒，拿出10餘萬積蓄並向親戚借債40餘萬幫還卡債，但某晚與女兒為了還債問題發生口角後，用水果刀捅死女兒。日前，上海市第二中級人民法院對自首的劉剛判處其有期徒刑15年。

新民晚報報導，劉剛父女都是在軌道交通工作的保安和安檢員，雖溫飽無虞，但也支撐不起大額消費。2019年開始，劉娟漸沉迷於網購，家裡不斷收到各種包裹，多到往往來不及拆開舊包裹，新的包裹又進了門。

到了還款的時候，每月只有三、四千元收入的劉娟才發現沒有能力支付累加的本金與利息。她求助父親，劉剛拿出積蓄又向親朋借款，然而劉娟並不收斂，債務繼續增加。

為了還債，她不僅自己四處向親戚借款，其中光一名姑媽就借了40萬給她，還借了網貸「拆東牆補西牆」，導致窟窿越來越大，催款短信不斷，劉剛也接到不少催款電話。

事發前兩天，劉剛向親戚傾訴，女兒又借了幾十萬新債。事發當天，這名親戚約了劉剛吃飯，提醒其當心劉娟可能又被騙借了高利貸。兩瓶黃酒和啤酒下肚，劉剛情緒失控，心灰意冷地聲稱要和女兒同歸於盡。

吃完飯，劉剛回到家裡，看到女兒在刷手機，又為了還債的事情產生了口角。爭執中，劉剛用水果刀捅死了女兒，然後自行報警等待民警上門。

網路購物示意圖。（ingimage）
網路購物示意圖。（ingimage）

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