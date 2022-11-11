留日女生江歌命案5年 遺體照竟外流…母氣憤報警

江秋蓮和女兒在日本的合照。（取材自澎湃新聞）

曾在2016年轟動一時的中國留日學生命案──江歌案，原本應在2017年隨著兇手判刑慢慢平息。沒想到事發5年後，近日在網上出現疑似江歌遺體局部的照片，引發死者母親江秋蓮的憤怒，稱只有自己和女兒室友劉暖曦（原名劉鑫）有日本 刑事案件的卷宗。對此，江秋蓮說，「我的憤怒已經無法用語言表達了」。不少網友也在評論內留言，嚴厲譴責這一惡劣的行為。

來源：YouTube

綜合媒體報導，2016年11月，在日本留學的山東青島女學生江歌，在其租住的公寓門前遭殺害。起因是另一名中國學生陳世峰與死者室友劉鑫分手，為了脅迫女方復合，陳世峰跟蹤騷擾，最後持刀殺害了無辜的江歌。全案在2017年日本宣判，兇手陳世峰判刑20年。

近日，江秋蓮在社交平台發現，女兒遺體局部照片疑遭洩露。涉事帳號發布的照片，包括江歌雙手的受傷情況、頸部創傷情況等，並配文：「闢謠：雙手沒有嚴重受傷。雙手並非網絡造謠的受傷嚴重，實際手部的刀傷少而淺，特此闢謠。」

據了解，涉事帳號於2014年註冊，IP歸屬地在遼寧。其簡介為求真小組，調查陳世峰仇殺案真相，不時會發布江歌案現場的照片及案件爭議相關的內容。

由於帳號發布的是江歌案卷宗中的內容，且只有江秋蓮本人和劉暖曦（原名劉鑫）有日本刑事案件的卷宗。江秋蓮決定報警楚利，並在微博 進行投訴。

對此，江秋蓮表示，「我的憤怒已經無法用語言表達了」。

此前，江秋蓮認為，劉暖曦在陳世峰行兇時並未開門施救，在案中有不可推卸的責任，遂以生命權糾紛為由對她提起訴訟。法院一審判決，劉暖曦被判需賠償江秋蓮各項經濟損失49.6萬元（人民幣，下同），以及精神損害撫慰金20萬元，共計69.6萬元，並承擔全部案件受理費。案件二審今年2月開庭，尚未宣判。

澎湃新聞評論，在社交媒體公開發布遺體照片，不僅是對逝者的冒犯，也是對公共道德底線的挑戰。該帳號發布上述信息，或許是想要通過所謂的「闢謠」，在網絡空間掀起一場更大的輿論風波，達到干擾法院判決的目的。該帳號不走正常的法律渠道，執意要在社交媒體上挑起事端，顯然有挑動輿論之嫌。