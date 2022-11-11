方艙隔離8天 新疆男轉院不治 女兒發長文討真相

中國女網友「燃燒一生的悲痛」稱父親熱愛鍛鍊身體。（取材自微博）

新疆 庫爾勒市因疫情 封控近三個月，出現多起防疫亂象問題，近日更是爆出一男子在集中隔離點求醫未果，昏迷轉院後不治的消息，引發廣泛關注。當地官方回應稱已成立專項調查組，承諾儘快查清事實，對相關責任人依法依規處理。

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根據微博 和微信的訊息，用戶「燃燒一生的悲痛」自8日起，發布多條微博講述自己的父親在冠病陽性被拉至庫爾勒市隔離點後重病，因送醫不及時於11月2日去世的事件。其中一條微博獲得了3萬餘點讚和4700多條評論，並被轉發4100多次。

死者女兒在博文中稱，父親10月23日核酸出現異常，25日出現低燒症狀，26日症狀加重，並透露其所在的隔離點沒有醫生；三天後死者曾撥打過120急救電話，但沒有救護車前去。文中稱，母親10月31日曾聯繫社區希望辦理轉院，但社區稱「拉走就不歸我們管了」；文章還說，當日有當地領導視察，並聯繫衛健委，但仍未將死者送去醫院。

根據博文描述，死者10月31日曾撥打110求助，但警察到達後見死者仍能坐在床邊，便讓他「別自己嚇自己」。在11月1日，死者7點多陷入昏迷，醫生將其喚醒後離去，死者在8點53分和女兒通話，隨後9點多再次陷入昏迷，才最終被120救護車送去醫院，但仍於11月2日凌晨5點多不治。

死者女兒在文中說，父親的離世讓全家陷入悲痛和悲憤中，「對於爸爸在隔離點這八天所有的經歷，我有很多疑惑和不理解，但是現在也沒有一個人出來說出事實真相。」

事件在網上引發關注後，當地疫情防控指揮部9日下午通過「庫爾勒市融媒體中心」官方微博發公告稱，庫爾勒市委、市人民政府對市民郭某某從方艙治療點送醫後醫治無效死亡事件高度重視。

公告稱，當地已成立了由衛健、公安、紀檢監察等部門組成的專項調查組，正在依規依法開展全面調查，同時安排市、街道、社區負責人入戶開展親屬情緒安撫等相關工作。公告稱，庫爾勒市委、市人民政府將本著實事求是、客觀公正的原則，儘快查清相關事實，並對相關責任人依法依規處理。

公告還說，感謝廣大社會公眾和網民的關心關注，稱這是對當地工作強有力的監督和鞭策，並呼籲網友理性發言、客觀討論。

據新疆當地網友留言，庫爾勒市自8月13日全市實行臨時性靜態管理措施以來，已封控管理近三個月。當地官方曾在9月9日就疫情防控問題公開道歉，承認在疫情防控中存在缺點和不足，並承諾將採取有力措施保障民生，及時做好醫療救治。