南京童打架家長調解 醫師爸掌摑男童、推倒老人遭刑拘

男子一巴掌打向男童。（視頻截圖）

「不能打別人頭，知道嗎？不能拿東西打人，聽得見嗎？」南京一戶人家裡，一名正在對男童訓話的男子突然揮了一巴掌，將孩子打翻倒地，男童爺爺憤抓起塑料椅子砸向對方。一起在幼兒園發生的孩童打架事件，雙方家長從調解變成肢體衝突，據悉，動手打人男子是當地某醫院33歲醫師，因涉嫌故意傷害已被警方拘留。

小魯的頭皮被航航戳破。（紅星新聞）

澎湃新聞報導，這起發生在南京市玄武區某小區的事件引發網友關注。被掌摑男童的母親唐女講述了事發的過程及起因。她說，11月8日18時許，其接幼兒園老師電話通知，稱她五歲的兒子航航在幼兒園與同學小魯產生矛盾打架了，造成對方頭部有擦傷。隨後，她打電話給孩子奶奶，要他們上門給受傷的孩子道歉。

唐女稱，兒子跟她說，小魯想搶他的充氣棒玩具，他不想給對方，然後兩人打了起來。事發時，幼兒園老師先將兩人拉開。「拉開之後，我兒子說有點氣不過，後來又去打了（小魯），可能把頭打破了。」唐女說，在得知事情後，他們就準備上門道歉。但在他們還未上門道歉前，小魯一家三口先來到了他們家裡，就發生了視頻裡的事情。

男童爺爺被推倒在地（紅圈處）。(視頻截圖）

視頻顯示，當天晚上一男子對一名男童批評教育 時，突然一巴掌將男童搧倒在地。男子反覆問：「還打不打人？」男童從地上站起回答稱：「不打了。」隨後，男童的64歲爺爺與男子之間發生推搡，男童爺爺先拿一把塑料椅子砸向男子，又再次拿另一把木椅子欲砸向男子時，被男子推倒在地。唐女稱，事發後家人立馬報警。目前，當地警方已介入，正在調查。

老人抓起椅子向男子砸去。(視頻截圖）

據唐女提供的病歷顯示，孩子左外耳挫傷，面部挫傷；爺爺「右側腓骨上段骨折」。唐女表示，她不能接受對方家屬的行為。

目前，小魯的父親（某醫院社會聘用制人員）因涉嫌故意傷害被公安 機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。