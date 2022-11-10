網售出疆證 3000元+陪睡…官方撇關係 挨批掩蓋醜聞

近期新疆疫情反覆，離開新疆的手續繁瑣。（新華社資料照片）

新疆 烏魯木齊市經濟技術開發區公安 分局7日發布「一男子收取3000元（人民幣，下同，約413美元）辦理出疆證」通報，辦理出疆通行證電話錄音中的代辦人李某，「冒充防疫 工作人員」販賣疑為偽造的通行證。按照男子李某在通話中的說法，「辦證市場價是8000，友情價5000，你是我妹再減為3000」，但是有個條件是「出疆回來以後陪睡四次」。

據網易新聞，男子聲稱3000元可以辦理出疆證的錄音就在網上引發軒然大波，除了通報確認的「3000元」，錄音中還有額外要求，即陪睡四次。

通話錄音中，李某並沒有說自己是防疫人員，只是強調自己有個兄弟是防疫人員，能辦出疆審批。

這通話錄音著實刷新了不少網友的三觀，也讓很多身處新疆之外的人瞬間明白，原來離疆證明那麼難辦，原來離疆真的那麼難。

新疆的本土疫情反覆，新疆官方上月宣布啟用「離疆人員電子證明」，供符合條件的人員申請離疆。據了解，上述證明的申請手續十分繁瑣，亦正是如此令一些人看中商機，販賣或偽造離疆證。

相關錄音和影片被曝光後激起民憤。新疆烏魯木齊警方發布消息，否認身穿防護服在G30高速烏魯木齊段兜售出疆通行證的人員與官方有關，並指其言論不實，純為吹牛，稱該人士只是在該路段服務區銷售生活物品。

但官方的說辭並沒有平息網民的怒火，大多數網民認為烏魯木齊官方在試圖進一步掩蓋醜聞。面對民情，烏魯木齊經開分局周一再次發布通報，稱已抓獲自稱要以3000元賣出疆證的李某，且他係冒充防疫人員等。

旅美學者和人權律師滕彪指出，早在11年前陳全國執掌西藏後，就推行過藏人在西藏內的旅行限制，而他調任新疆後，又推行針對維族人的集中營。而現在更是將旅行限制擴大到了所有人。他指出，這種以防疫為名推行的社會管控在一些領域已經超過了文革。