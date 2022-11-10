隔離期下樓 甘肅2學生被學校開除…教育局撤銷處分

肅州中學學生被處分的通告。（取材自微博）

中國防疫 規定層層加碼、日益離譜，甘肅兩名高三學生居家隔離期間下樓活動，竟被學校開除學籍、留校察看半年的紀律處分。所幸當地教育局 認為學校處分不當撤銷原處分。

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據酒泉市肅州公安分局通報，酒泉市肅州中學高三學生高某、張某，不服從屬地疫情 管理規定，在居家隔離期間，於8日下樓活動。其行為給屬地防疫工作帶來嚴重安全風險，經學校研究，決定給予高某、張某某兩名學生開除學籍、留校察看半年的紀律處分。處分決定中還提到，生命重於泰山，疫情就是命令，防控就是責任。

但消息傳出後，引發網友極大爭議，網友直稱「離譜」、「一刀切」、「防疫最終目的是為了救人」。

酒泉市肅州區教育局9日調查後通報稱，肅州中學對兩名學生作出的處分決定不當，已責令肅州中學撤銷此處分決定，對兩名學生進行批評教育。肅州區教育局表示，將深刻汲取教訓，引以為戒，進一步加強對學校的管理指導。

北京新京報評論稱，防疫最終還是要落到人的角度，具體到此事，就是要守護好學生的健康、安全，讓他們的成長之路不因疫情而阻斷。若因有違防疫規定，就隨意開除學籍，實則背離了防疫初衷，把防疫措施變成了防疫目的，看似在服從大局，其實是「寧可從嚴」的一刀切思想在作祟。

評論稱，兩位學生居家隔離期間下樓活動「算不算違規違紀情節嚴重」，學校當然可作出判斷，但也需從最大限度有利於學生、盡可能站在學生角度去衡量懲戒措施。開除學籍，意味著學生不能再以在校生的身份參加高考，這無疑使其未來的人生之路多了不少波折。。