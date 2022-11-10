甄嬛傳「翻拍亂象」 公司給3套餐選擇 稱無須擔心版權

上海阿姨「甄嬛傳」拍攝現場。（取材自紅星新聞）

16位上海退休 阿姨在橫店翻拍「甄嬛傳」近日在網路上暴紅，然而翻拍「亂象」也讓影視版權問題備受關注。

紅星新聞報導，承接這項拍攝工作的公司為浙江東陽市橫店影視城微電影 有限公司（簡稱「橫店微電影公司」），該公司還翻拍或改編過「金玉良緣」、「宮鎖心玉」、「花千骨」、「延禧攻略」等熱播影視劇。

參演民眾也能體驗吊鋼絲拍武打戲。（取材自紅星新聞）

橫店微電影公司從2016年成立至今，共拍攝大小影視作品6524部，這些作品很多都是截取影視劇經典片段進行拍攝。客戶可根據需要，修改台詞、植入企業文化等。該公司張經理表示，許多到橫店遊玩的團客，都會進行微電影體驗遊。

翻拍電影 遊走灰色地帶

張經理介紹，橫店微電影公司為遊客團體提供包括基礎版、豪華版、訂製版在內的3種服務套餐。基礎版、豪華版所用拍攝劇本，為橫店微電影公司提供的通用類劇本，基礎版一場拍攝時長為兩三個小時，價位在2000元左右；豪華版一場拍攝時長為五六個小時，價位在12000元左右。

訂製版每場3萬元起步，劇本可由客戶提供，公司也可根據客戶構想，進行專業劇本創作。

據報導，橫店微電影公司提供的劇目中，不少劇目名稱與之前上映的影視劇劇名雷同，如「金玉良緣」、「宮鎖心玉」、「黃飛鴻與十三姨」、「偽裝者」、「延禧攻略」，以及16位退休阿姨拍攝的「甄嬛傳之滴血認親」。

除了劇名雷同，這些劇本的故事也大多截取自影視劇相關片段，橫店微電影公司一名工作人員提供的豪華版劇目「太后吉祥」成片，翻拍片頭風格與電視劇版「甄嬛傳」風格高度相似，片頭曲甚至照搬了電視劇版「甄嬛傳」片頭曲，即歌手姚貝娜演唱的「紅顏劫」。

如今，作為橫店影視城旅遊服務產業的重要項目，微電影體驗遊已實現產業化、規模化經營，但其版權問題仍在灰色地帶遊走。

報導指出，該公司在介紹中寫道推薦客戶選擇熱播劇改編的理由，熱播劇改編可使「劇情大綱保持不變，融入班級文化和內容，增加趣味性，演繹屬於自己的版本，又能快速進行傳播。」

不過，當被問及這些微電影劇本是否侵犯著作權時，與客戶對接的張經理稱：「微電影拍攝就是面向遊客的一個體驗項目。我們已經接待多少萬遊客了，這點顧慮完全沒有必要。」

回應16位退休阿姨在橫店影視城拍攝「甄嬛傳」是否涉嫌侵權時，張經理稱：「我們當時給她們拍攝的劇名不叫「甄嬛傳」，那些播放出來的視頻，只是阿姨們叫這個名字。」

據澎湃新聞報導，「甄嬛傳」製片人曹平表示，製片方花兒影視法務部門未向橫店做過「甄嬛傳」正規途徑的授權，所以橫店理應沒有權力翻拍「甄嬛傳」、經營演出營利項目。曹平認為，「如果是群眾自娛自樂自己拍著玩，不涉及營利，那是可以的。但是，如果進行同名作品的公開發布，一定要說的話，確實有商業用途的嫌疑，還是要徵得版權方的授權。」

律師：改編、翻拍 都應獲正版許可

根據「中華人 民共和國著作權法」相關規定，微電影拍攝涉及盈利，無論改編還是按原劇翻拍，都應獲得著作權人許可，否則可能侵犯原作改編權、攝制權、信息網絡傳播權、表演權等。

廣東卓建（重慶）律師事務所張利娟律師表示，橫店影視城翻拍「亂象」一方面說明這種體驗經濟有巨大的市場，另一方面也反映出相關公司未能在翻拍與保護原作之間找到平衡點。