威脅流亡異議人士 「中國海外警察」荷蘭被逮

流亡荷蘭的中國異議人士王靖渝因參與示威，不斷遭自稱「中國海外警察 」的人士恐嚇騷擾，揚言逮捕。他7日報警，並與荷蘭警方聯手在相約地點拘捕嫌疑人。

自由亞洲電台報導，非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）9月揭露中國在21國設置54個未經通報的「警僑海外服務站」，騷擾並「勸返」僑民，使其成為法外目標後，引發歐洲各國重視，多國宣布徹查甚至下令關閉服務站。

據報導，去年流亡至荷蘭阿姆斯特丹的王靖渝6日在推特（Twitter）上貼出自稱「中共 國安」傳來的恐嚇簡訊，該人士聲稱「他現在正在德國亞琛（Aachen），明天早上7點以前會乘坐火車來海牙殺我。已經通過whatsapp向荷蘭國家警察警探報告此事件」。

荷蘭警方快速回覆後，王靖渝在另一則推文中寫道：「我希望這次荷蘭警方能夠逮捕這個中共特務，不要像今年6月一樣，中共特務持刀前往荷蘭對我進行恐嚇。」

王靖渝7日表示，再度接到自稱為「中國海外警察」的電話，對方表示正在海牙中央車站，要來逮捕他。他也立即向警方報案，並假意依恐嚇者要求在咖啡 廳見面，同時報警處理，希望將其繩之以法。

7日晚間，與王靖渝同行的荷蘭警方於車站咖啡廳確認目標後，拘捕自稱中國警察的涉嫌人。

王靖渝8日至警局詢問情況，警方表示偵查中不方便說明，但會有檢察官與他聯繫。他在推特上表示，「既然檢察官介入此事，證明這個案件正式進入刑事程序，我相信荷蘭政府一定會嚴肅處理！」

另據中央社報導，「中國海外警察」遭荷蘭警方拘捕畫面引發中國網友熱議，留言一面倒高呼中國警察被捕「大快人心」。儘管部分人不認為涉嫌人是真警察，但恐嚇騷擾之罪確鑿。