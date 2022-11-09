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被控性侵女學生害流產…南大書記嗆「非處女別裝清純」

中國新聞組／北京9日電
南京大學國際關係學院黨委副書記周恆遭學生指控性侵。（取材自微博）
南京大學國際關係學院黨委副書記周恆遭學生指控性侵。（取材自微博）

中國大學又傳出Metoo性侵醜聞。一名南京大學（簡稱南大）畢業生8日檢舉該校國際關係學院黨委副書記周恒，稱她被其性侵懷孕且流產。根據王女所公布截圖，她曾多次求「放過我吧」，但對方不為所動，甚至嗆「都不是處女了…就別裝清純了好嗎？」目前校方已成立專班調查。

綜合網上訊息，網上流傳一封檢舉信，檢舉人是南京大學政府管理學院王姓女畢業生，她自稱2018年在學校讀書時，被老師周恒性侵犯並懷孕流產，檢舉信還附有她與周恒的微信聊天截圖，即使女方希望「放過她」，周恒仍不同意，還表示「房間已經定了、不來的後果自行承擔」等。

她說，周恒「壞事做盡、騷擾女生、排除異己、拉幫結派」。並指周恒涉嫌碩、博士論文抄襲，學院在他領導下官僚氣息嚴重等。

檢舉信還透露出，南京大學政府管理學院裡充滿告密文化、缺乏有擔當的領導；「南京大學政管學院和國際關係學院被周恒搞的烏煙瘴氣，一團糟。」

她說，儘管自己受過周恒很多恩惠，也曾經幫助他「幹了很多壞事」，但徹底反省後仍決定檢舉周恒。檢舉的事項包括導致女生懷孕流產；碩士論文抄襲；博士論文抄襲；被同學多次檢舉，民心盡失；微博辱罵中國領導人。

南京大學官方微博通報，學校黨委對此事高度重視，已在第一時間成立專班進行調查核實，將根據調查結果依法依規處理。

網上資訊顯示，這封檢舉信寄給了「全國所有985高校和各大新聞媒體」。還有人說，檢舉人目前在美國求學，之前透過其他在國內的同學4次向南京大學紀委實名檢舉，但信件都石沉大海，校方當時未予回應。

一名南大畢業女生實名舉報該校老師性侵並導致她流產，出示的醫院診斷證明。（取材自華...
一名南大畢業女生實名舉報該校老師性侵並導致她流產，出示的醫院診斷證明。（取材自華夏新聞）
一名南大畢業女生實名舉報該校老師性侵並導致她流產，出示雙方微信對話紀錄截圖。（取...
一名南大畢業女生實名舉報該校老師性侵並導致她流產，出示雙方微信對話紀錄截圖。（取材自華夏新聞）

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