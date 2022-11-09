哭「錯過女兒成人禮」惹議…鄭州女書記：稿子審過

劉紅英在社區服務中心拿喇叭喊話。（視頻截圖）

河南鄭州 市中原區桐柏路街道平安街社區書記劉紅英，日前在疫情防控新聞發布會上，講述自己錯過了女兒成人禮而引發議論，被網友批評不知百姓疾苦，「何不食肉糜」。日前，劉紅英一段拿喇叭喊話的視頻再次引發討論，劉紅英說，「我怎麼了？都是為人父母，我錯了嗎？我的稿子統統是審過的，不是想說什麼就說什麼」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，有網友表示，她的母親和劉紅英同名同姓，但有人不核實消息，便把她母親的信息公布於眾，導致她母親從半夜三點遭受持續的網路暴力，一直有人以電話、微信 、信息方式對她母親進行騷擾。她希望網友停止傳播謠言，不要再騷擾，已影響到她們的正常生活，她的母親已經快崩潰了。

據該網友發布的照片顯示，她的母親名字為劉紅英，是河南一家醫療器公司的法定代表人。網友發布的照片除了她母親劉紅英的身分證之外，還有該公司的營業執照。

該法定代表人劉紅英的丈夫表示，妻子正常生活受到影響，已經報警。當晚，河南有關部門也表示，兩者並非同一人。