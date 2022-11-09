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哭「錯過女兒成人禮」惹議…鄭州女書記：稿子審過

中國新聞組／北京9日電
劉紅英在社區服務中心拿喇叭喊話。（視頻截圖）
劉紅英在社區服務中心拿喇叭喊話。（視頻截圖）

河南鄭州市中原區桐柏路街道平安街社區書記劉紅英，日前在疫情防控新聞發布會上，講述自己錯過了女兒成人禮而引發議論，被網友批評不知百姓疾苦，「何不食肉糜」。日前，劉紅英一段拿喇叭喊話的視頻再次引發討論，劉紅英說，「我怎麼了？都是為人父母，我錯了嗎？我的稿子統統是審過的，不是想說什麼就說什麼」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，有網友表示，她的母親和劉紅英同名同姓，但有人不核實消息，便把她母親的信息公布於眾，導致她母親從半夜三點遭受持續的網路暴力，一直有人以電話、微信、信息方式對她母親進行騷擾。她希望網友停止傳播謠言，不要再騷擾，已影響到她們的正常生活，她的母親已經快崩潰了。

據該網友發布的照片顯示，她的母親名字為劉紅英，是河南一家醫療器公司的法定代表人。網友發布的照片除了她母親劉紅英的身分證之外，還有該公司的營業執照。

該法定代表人劉紅英的丈夫表示，妻子正常生活受到影響，已經報警。當晚，河南有關部門也表示，兩者並非同一人。

河南省網絡闢謠平台8日發布消息稱，網上一些信息，將河南省福凱醫療器械有限責任公司法人劉紅英，等同為鄭州市中原區桐柏路街道平安街社區書記，並曝光相關企業法人代表個人信息，通過散布網絡謠言、辱罵騷擾當事人等手段實施網絡暴力。經核查，河南省福凱醫療器械有限責任公司法人代表劉紅英與鄭州市桐柏路街道中原區平安街社區書記劉紅英同名同姓，並非同一人。

河南一公司老總因與劉紅英同名遭網暴，其女出示她的身分證，證明只是同名但不同人。（...
河南一公司老總因與劉紅英同名遭網暴，其女出示她的身分證，證明只是同名但不同人。（取材自新京報）

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