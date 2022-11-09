鄰里糾紛 陝男砍死7人跳河亡 網問：到底有多大仇恨？

陝西故意殺人案，造成7死2傷，嫌犯王男作案後跳河自殺。（取材自溫柔看世界）

陝西省商洛市商州區夜村鎮夜村社區日前發生一起殺人案，兇嫌王男因鄰里糾紛行凶，致7人死亡、2人受傷；王男作案後跳河自殺，遺體已被打撈並確認死亡，網民表示，「這是有多大的仇恨呀，要搞到同歸於盡？」「太可恨了，殺這麽多人，後來自盡，便宜他了。」

據大皖新聞報導，夜村社區一位村民表示，受害者中有他的親戚，9名死傷者並不是一家人，他們中多為五、六十歲以上的中老年人。案發後他接到一位親戚的電話，趕到親戚家後發現其一位家人已遇害，當時已有人報了警，警方趕到村裡後發現多人遇害。

另據自媒體「溫柔看世界」報導，作案凶器是一把斧頭，商洛市曙光救援隊工作人員確認，目前凶器還在搜尋中。

目前可以確認的是案件造成七死二傷，這九人並非一家人，且多為中老年人。嫌犯王男已經結婚並且有孩子，其妻子有些許殘疾。據當地村民反映，王男平時和大家交流並無異常。

據悉，案發前一天，王男曾將其中一位受害者大兒媳家的櫻桃樹鋸斷，當天晚上11點兩家還在爭吵，有人報警，警方讓兩家在7日去派出所調解。在調解過程中受害者的大兒媳罵了王男，受害者親屬懷疑因為這件事而讓王男失去理智採用了極端手段進行報復。

還有村民指出事件原因，王男的地曾被霸占，雙方多次協調無果後，這才將其給逼急殺人了。