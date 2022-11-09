秦皇島疾控女職員傳偷情小男友染疫 導致市府被封樓

網傳秦皇島市委市政府7日被封。（取材自微博）

近日，網路瘋傳山東秦皇島市疾控中心一名員工疫情 期間與情夫違規幽會、感染新冠傳遍單位，最終導致市委、市政府都被封。微博 甚至出現「秦皇島愛情故事」熱搜，網友紛紛喊吃瓜，討論度居高不下。

微博熱傳秦皇島市「疾控中心全軍覆沒，市政府被封」。傳是疾控中心一名31歲女職員違規和小6歲的「奶狗情人」見面，沒想到偷情的對象採陽，女職員染感新冠之後又開會傳到市政府部門，最終把市政府封了。據説女官員為了偷情方便，還辦給情夫封控期間的「特別通行證」。

據網傳照片，日前多名保安和身穿防護服的人聚集在秦皇島市委大門，院內停放一輛大巴車，看起來已經被封。

也有網傳秦皇島官場日前出現多條病毒傳播鏈，許多流傳在微博的群聊顯示，秦皇島已有許多官員感染，還有更多官員成為「密接人員」，被封控4到7天不等。

自媒體「紫葳姑娘」報導，全市區都在防疫 ，很多人都是居家隔離；這位網傳的女職員行蹤流出卻被發現可以隨便進出小區、酒店等多個場所，網友猜測能夠出入自由，想必應該是防疫人員。

另有傳言，女職員不但有家室，還有一個8歲的兒子，但也有人傳言女職員離婚了；也有人說小6歲的「奶狗情人」除了這一位「女朋友」以外，還有其他對象。