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張庭傳銷案 當局被爆造假證據 可望反轉?

中國新聞組／北京9日電
張庭(左)、林瑞陽夫妻因涉及違法傳銷，近日聽證會結束，但還未能立刻產生結果。(取材自微博)
張庭(左)、林瑞陽夫妻因涉及違法傳銷，近日聽證會結束，但還未能立刻產生結果。(取材自微博)

備受矚目的張庭、林瑞陽夫婦涉傳銷案聽證會日前落幕。張庭（本名張淑琴）、林瑞陽（本名林吉榮）、陶虹等均為涉案主體。事後，張庭8日在個人官方微博轉貼相關訊息，內容指出有知情人士透露，代理律師在聽證會現場指出，石家莊市裕華區市監局辦案人員出示的多處證據涉嫌造假，內容提及案情可能會出現反轉。張庭並在微博貼出「我在等個公正的裁決 相信祖國」。

據紅星新聞報導，石家莊裕華區市場監管局的辦案人員在聽證會上出示相關證據，「TST庭秘密」的約30名代理律師主要從管轄權、鑒定機構等方面陳述意見。據參加聽證的律師表示，最後陳述環節辦案人員堅持認為構成傳銷，代理律師認為不構成並建議撤案。

而此次聽證會不會立刻出結果。根據相關規定，在聽證會結束後相關部門需要的規定期限內出結果，目前還需要等待。

案情發展對張庭有利，似乎讓她相當振奮，發文表達對「祖國」的「忠誠」。但中國網友並不支持她，發現她關閉評論猛酸：「有本事就把評論打開啊！」、「怎麼不敢打開評論區呢？開放呀，做賊心虛了吧。」並虧：「大姐你要不要先回國呢？這個時候扯什麼愛國情懷…」、「說這話臉都不要了。」、「這屬於道德綁架了。」

據中國天眼查顯示，TST關聯公司上海達爾威貿易有限公司仍在申請商標。近日，該公司申請註冊「庭秘密天音」商標，國際分類包括廣告銷售、科學儀器等，當前商標狀態均為申請中。該公司由張庭任董事長、林瑞陽任董事兼總經理、陶虹任董事。

張庭夫婦涉嫌傳銷一案引發熱議，但這並非張庭夫婦第一次被質疑傳銷，此前湖北保康縣市場監督管理局經過調查，就認定過「TST庭秘密」有傳銷行為。

張庭8日在官方微博上貼出有利自身的言論。（取材自微博）
張庭8日在官方微博上貼出有利自身的言論。（取材自微博）

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