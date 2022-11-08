史上最凶班主任證實網紅冒充 帳號視頻已清空

視頻上走紅的「史上最凶班主任」，證實為網紅所扮。（取材自紅星新聞）

近日，一男子以「高一年級班主任」身分在講台上訓話的視頻走紅，因其凶惡的長相、嚴肅的語氣，被稱為「史上最凶班主任」，但湖南永州市教育局 日昨證實其為網紅冒充，該帳號相關視頻已清空。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，視頻中，該男子留著光頭，眉毛黑濃，長相「霸氣」，還穿戴皮衣項鍊，語氣又頗為拿捏，壓迫感十足，被不少網友戲稱「史上最凶班主任」，也有網友質疑是否有損教師形象。

該視頻帳號作者即班主任扮演者廖先生，日昨在評論區發布聲明稱，作品純屬虛構，初衷為宣傳正能量，拒絕校園欺凌和拒絕學生手遊。自己20年前是老師，後下海經商，疫情 期間回到家鄉，從事自媒體行業，想為家鄉做些貢獻，作品中的名字、場地純屬虛構。

據報導，永州教育局工作人員表示，男子是網紅，冒充教師拍視頻，已報警。對於男子稱20年前是教師的說法，當地教育局工作人員表示，在當地老師隊伍中沒有查到此人。

有湖北律師表示，教師並非國家工作人員，所以冒充教師身分本身不構成招搖撞騙等犯罪。但如果以此身分牟利，數額較大的，則可能涉嫌詐騙 罪。