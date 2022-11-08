李佳琦直播間產品 賣的比官方還貴 消費者不滿 品牌方：異常訂單

李佳琦直播間的商品被發現賣得比官方價貴。（取材自CNMO手機中國）

天貓雙11預售活動期間，有消費者反映稱，李佳琦直播間賣的資生堂一款商品，比品牌直播間還貴，引起爭議。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，消費者向澎湃質量報告投訴平台反映，指資生堂官方旗艦店直播間開賣的一款悅薇水乳套裝只需888元，比李佳琦直播間的同款商品到手價便宜300多元。對此，資生堂旗艦店回應：888元的價格為「系統故障，將對異常訂單統一做退款處理，並給以適當補償」。李佳琦方面也稱，「品牌將為異常訂單統一退款處理。」

報導指出，在小紅書 平台上，有不少自稱拍下上述888元套裝還未收到貨的用戶表示，接到了資生堂客服的電話，對方要求直接取消該訂單，但作為補償，承諾所拍的套裝將全部贈予。

之後，有以888元拍下該套裝的消費者稱順利收到了貨，其在小紅書上配圖發文稱，「免費的悅薇，太香了，香薰也太香了。」這進一步引發李佳琦直播間消費者的不滿，她們以較高的「正常」價格購買了商品，而那些以較低的「異常」價格購買的消費者，卻獲得免費。

而在某消費者投訴平台輸入「資生堂888」關鍵詞，顯示共有386條結果，多指資生堂直播間半夜降價、下架鏈接無法保價。還有消費者要求補差價或退款。

資生堂中國官方客服回應媒體稱，資生堂中國總公司已向資生堂旗艦店核實了該情況。但對於將異常訂單免費贈予的情況並未直接回覆，而是多次強調消費者在李佳琦直播間購買的是正常的價格和權益。

對此，網友留言表示，「李佳琦也是明碼標價，買的就是一個願意，況且覺得貴了也可以退的」、「這個鍋李佳琦不背吧？品牌的價格有問題覺得買貴了就退了」、「關李佳琦什麽事，李佳琦又不是全網最低」、「這是資生堂的問題吧」。