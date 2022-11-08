道德綁架？「男子在動車上請人讓座孕婦」 有人道歉了

視頻顯示，動車上一男子看到一位沒有座位的孕婦反覆蹲下、站起似乎很痛苦的樣子後，便讓一個有座位的年輕小伙子給孕婦讓座，且全程用手機錄像。（視頻截圖）

近日，「男子在動車上請人為孕婦讓座」一事引發熱議。男子請他人為孕婦讓座，還拍下視頻記錄過程，被網友質疑「道德綁架」。涉事男子王先生事後視頻表達歉意。讓座男士鍾先生則稱，他想著能幫一點是一點，就起身讓了座，但沒想到被拍視頻放到網上，他已收到王先生的道歉私信。

來源：YouTube

此事曝光後，引來一些質疑的聲音，有網友認為該男子是「慷他人之慨」，存在道德綁架。但也有網友表示，讓座是中華民族的傳統美德，該男子原本就已讓座給他人，再次幫助孕婦表明其是一個充滿愛心的人，值得點讚。

據白鹿視頻報導，王先生日前乘坐動車時，發現有很多站著的乘客。他自己購買的是座票，但將座位讓給了一名阿姨。之後，他在車廂過道發現一名無座的孕婦，反覆蹲下站起，看上去很難受。王先生便找了一名有座位的男士，對他說「那有個孕婦，你給她讓一下座位」。之後男士讓了座位給孕婦，孕婦及其丈夫都表示了感謝。

王先生將他請別人讓座的視頻發布到社交平台後，有網友質疑他「道德綁架」，他刪除了視頻。之後王先生發布了一則道歉視頻，表示：「即使有一百種說詞，拍視頻總歸是不對的。在這裡對視頻裡出現的所有朋友表示歉意，對占用公共資源我很自責，向平台和所有網友道歉。」同時他在視頻中表示，已經和孕婦家人取得聯繫，也私信給讓座的男士表示歉意。

紅星新聞報導，王先生稱，「沒想過占用公共資源，也不會想觸碰誰的利益，看到了搭了句話，對方願意就去做，不情願我不會再多說什麼，更不會惡言相向，確實說話方式還是要改，要更委婉更讓對方舒適。」王先生表示，自己是喜歡記錄生活的人，並網路營銷號所說的「如果男士不讓座就會發布在網上網暴他人」，且他認為這種假設太沒必要，其始終相信善良（的人）是大多數。

另外，據極目新聞報導，視頻中的讓座男子鍾先生稱，因為趕車疲勞，當天正坐著聽歌打瞌睡，王先生喊了他兩次才反應過來。王先生提出讓座請求後，鍾先生趕緊把耳機摘了回頭看了一眼，發現確實有個孕婦站在那。「王先生請孕婦到我的座位上坐，還特意說了是我給她讓的座。」鍾先生說，「我想著能幫一點是一點吧，就立馬站起身讓座。」

鍾先生表示，孕婦夫妻倆是因為不知道能不能趕上車才買的站票，兩人都挺有禮貌的。鍾先生同時表示，當時並不知道王先生正在拍攝，也不知道對方會將視頻發布到網上。他是通過朋友才知道此事被發上網了，且原視頻沒有打碼，該視頻對他生活產生了影響。他表示，已收到了王先生的道歉私信。