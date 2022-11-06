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1600元變4600元 黑心救護車坐地起價 下場曝光

中國新聞組／北京6日電
黑龍江五常市救護車坐地起價，上車後收費從人民幣1600元變4600元，引發網友關注。（取材自貴陽晚報）
黑龍江五常市救護車坐地起價，上車後收費從人民幣1600元變4600元，引發網友關注。（取材自貴陽晚報）

黑龍江省出現黑心救護車，哈爾濱五常市一名網友爆料，日前叫救護車想將病危的母親送回家，沒想到司機竟在途中坐地起價，從1600元（人民幣，下同，約222.5美元）變成4600元，甚至威脅病人和家屬不付錢就下車，最後車上的老母親被送到家後不久即離世。惡劣行徑曝光後在網上瘋傳，當地警方表示，已將涉案三人帶回偵訊。

瀟湘晨報報導，張女發布視頻稱，想將病危母親接回家，度過人生最後時光，撥打哈爾濱120急救中心電話，被告知救護車夜間不出市區；隨後她透過五常市人民醫院接線員轉介找到其他救護車。張女表示，「司機回電話溝通說，總程55公里，不會超過1200元」，隨後雙方商定1600元將老人送到家中。

沒想到救護車駛出哈爾濱市區後，車上的護士開始詢問病患病情，更巧立名目收取呼吸機等設備費用，價格從原本談定的1600元變成4600元。張女認為金額與醫院告知的差異過大不願意支付，司機便將車開到荒地，拉扯母親要求她下車，張女無奈支付了3140元，「到家幾分鐘後，母親就去世了」。

來源：YouTube

對此，五常市人民醫院120急救中心回應，此事是接線員個人行為，目前已被醫院辭退，至於當日的救護車是外地救護車，司機也非醫院員工。

黑龍江省五常市公安局通報，目前三名涉案嫌疑人，包括救護車司機及醫院接線人員均已被公安機關抓獲到案，進入司法程序立案偵查。

涉事救護車截圖。（取材自極目新聞）
涉事救護車截圖。（取材自極目新聞）
圖為網友轉給救護車的付款紀錄。（取材自極目新聞）
圖為網友轉給救護車的付款紀錄。（取材自極目新聞）

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