2女玩喝酒「生死局」 防偷溜鐵鍊鎖脖 鑰匙扔了 酒醒慘了

兩個女孩的脖子被鐵鍊鎖在一起，消防員用斷電剪將鐵鍊剪開。（取材自齊魯晚報）

浙江杭州的西湖區消防隊日前接獲報案，稱有兩名女子的脖子被用鐵鍊鎖在一起，需要剪鐵鍊救人；消防員到場後，用斷電剪將鐵鍊剪開，詢問後得知，兩女玩的是一種名為「姐妹生死局」的勸酒遊戲，但不小心把鑰匙弄丟了，才會解不開鐵鍊。

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齊魯晚報報導，事發前三個小時，兩個女孩從附近酒吧出來，來到這家餐館，其間讓人買了鐵鍊和一把鎖，又讓隔壁桌吃飯的陌生男子把她們兩人鎖在一起。之後她們抱著去上廁所，一個女孩把鑰匙扔到廁所裡，回到餐桌繼續喝酒。

店員要拿老虎鉗幫她們剪開，兩人還不願意，一個女顧客看到後笑了她們，兩個女孩又與女顧客發生口角。

晚8點左右，這兩個女孩又回到同一家餐館，又點了一箱啤酒。一直到了酒醒以後，兩人才知道事情不妙，趕快向消防隊求助。

據報導，女孩說，這個叫姐妹喝酒「生死局」，是一個網紅遊戲，怕有人中途喝不動了溜走，就用鐵鍊鎖起來。鐵鍊是她們在網上臨時買的，叫跑腿送到餐館。

事實上，類似事件已經不是第一次發生，今年夏天，長沙一女子約閨蜜喝酒，約定玩「姐妹生死局」，不喝醉不許走，為防止有人裝醉溜走，拿來一把U形鎖把腳鎖到一起，把鑰匙藏起來。果然都喝醉了，醒來發現鑰匙找不到，只能報警求助消防。消防員來了之後，兩女子還知道害羞，一人用頭髮遮住臉，另一個一直趴在桌上。

今年4月，河南 南陽一女子也是與朋友聚餐喝酒玩「生死局」，鐵鍊鎖腳斗酒量，酒精上頭扔丟鑰匙無奈報警求助。

去年12月21日，兩年輕女子走進重慶江北消防站求助，兩人腳踝處各有一把鎖，一根鐵鍊連在一起。兩名女子尷尬地告訴消防員，她們前一晚一時興起，玩起了「生死局」的遊戲，也是酒醒後鑰匙找不到了。