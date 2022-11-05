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「網課爆破」3元就接單 河南女教師疑遭網暴後猝死

中國新聞組／北京5日電
河南女教師疑遭「網課爆破」後去世。（取材自都市快報）
河南女教師疑遭「網課爆破」後去世。（取材自都市快報）

河南省新鄭市一名中學女老師近日疑因上網課時遭網暴後猝死，「網路爆破」亂象引發話題。有自稱事件參與者稱「朋友說罵人就有錢拿才進去的」。多個社交平台已封停帶有「網課爆破」關鍵詞的帳號。調查稱「爆破手」多是學生，只需3元就能「爆破」，目的就是「圖個樂」。

來源：YouTube

北京青年報報導，網友「小小沼澤醬」日前發文求助，稱其母為河南省新鄭市第三中學一名老師，日前疑因上網課時遭受「網路爆破」後在家中猝死。新鄭市教育局稱公安機關已經立案偵查。

隔天，疑似涉事「網課爆破」的參與者發聲稱：「我是入侵網課的人之一，朋友說罵人就有錢拿才進去的。」事件發酵後，多個社交平台封停了帶有「網課爆破」關鍵詞的相關帳號，有「網課爆破」組織參與者表示：「最近風頭緊，不接單。」

「爆破獵手」在劉老師的課堂公屏上留言。（取材自北京青年報）
「爆破獵手」在劉老師的課堂公屏上留言。（取材自北京青年報）

紅星新聞報導，「網課爆破」是一種新型網路入侵方式，指一或多名外來者進入直播間通過開麥辱罵、播放歌曲、刷屏刷梗、甚至播放淫穢視頻等方式來破壞線上教學秩序。這些侵入者被稱為「爆破手」。

遊戲媒體「觸樂」曾對「網課爆破」及「爆破手」做過深入調查。爆破手們多是學生，很清楚網課的教學方式，而參與網路爆破的目的就是「圖個樂」。有「爆破手」稱只需3元就能「爆破」。

此前，青海省海西州的一節語文課的余老師也遭遇「爆破」，陝西西安的曹老師也在10月末上物理課時遇類似事件，四五個「爆破手」同時開麥用言語侮辱，蘭州市某初中老師也經常遇到「網課爆破」的情形。余老師說，三個陌生帳號一共進來了四次，「我盡量在克制自己的情緒，但是太生氣了，聲音都有點顫抖。」她聯繫騰訊會議客服，「確定我們班同學把這個（會議）分享到了某個爆破群裡。」

上海市建緯律師事務所張廣東律師說，以新鄭三中案為例，施暴者在劉老師上課過程中進行辱罵、騷擾和攻擊，已構成尋釁滋事。如證實劉老師死亡與網暴確有因果關係，屬於刑事犯罪。

河南 猝死 教育局

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