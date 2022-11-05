杭州版「生死時速」…車速126狂奔2小時 元凶竟是一杯奶茶
近日，S9蘇台高速上一輛小轎車因定速巡航功能無法關閉，只能保持126公里的時速狂奔，車主情緒崩潰向交警求助，交警除派出警車一路開道，並為車主找來汽車品牌方工程師引導，謝先生最終關閉了定速巡航安全停車。這場2小時的現實版「生死時速」（另譯捍衛戰警），「元凶」竟是一杯奶茶。
來源：YouTube
台州晚報報導，紹興高速交警指揮中心凌晨1時左右接到報警，一名車主情緒幾乎崩潰地說，「我現在時速是126公里，但我的剎車失靈了，取消不了定速巡航」。車主表示，自己從杭州出發，按照路段限速標準，對駕駛的轎車開啟了定速巡航功能。行駛至紹興境內時該功能無法取消，也無法掛檔、熄火。他只能繼續往台州方向高速飛馳。
在嘗試各種辦法無果後，絕望的車主謝先生求助交警。他表示，「車輛是電子手剎，我踩剎車時，時速會稍微下降五至十公里，還會產生焦味，但一旦鬆開剎車，車速立馬恢復」。
面對現實版的生死時速，紹興、台州兩地高速交警立即上路，騰清社會車輛，蘇台高速台州方向沿線高速收費口、停車區服務區立即封閉，減少車流匯入主線。台州市公安局交通警察局高速二大隊二中隊中隊長黃海平駕駛警車在其前方開道，排除兩車並排情形，另一輛警車跟隨後方防護警戒。期間民輔警並不間斷與他保持通話，確保安全。
一個多小時後，民警與4S店取得聯繫，在汽車品牌方工程師的引導下，謝先生終於關閉轎車定速巡航，安全停車。
汽車隨後被送廠檢修，技術人員發現，車內方向盤下方，主導定速巡航的電子零部件被一塊白色汙漬汙染，這是導致車輛失靈的主要因素。
謝先生回想，大概10天前，自己在車上喝奶茶時不小心弄翻在方向盤上，「我以為把表面擦乾就沒事了，沒想到還有一部分滲入內部」。偶然間打翻一次奶茶，竟將自己推到了生死邊緣。
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