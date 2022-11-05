杭州版「生死時速」…車速126狂奔2小時 元凶竟是一杯奶茶

小轎車因定速巡航功能無法關閉，以126公里的時速在路上狂奔。（取材自台州晚報）

近日，S9蘇台高速上一輛小轎車因定速巡航功能無法關閉，只能保持126公里的時速狂奔，車主情緒崩潰向交警求助，交警除派出警車一路開道，並為車主找來汽車 品牌方工程師引導，謝先生最終關閉了定速巡航安全停車。這場2小時的現實版「生死時速」（另譯捍衛戰警），「元凶」竟是一杯奶茶。

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台州晚報報導，紹興高速交警指揮中心凌晨1時左右接到報警，一名車主情緒幾乎崩潰地說，「我現在時速是126公里，但我的剎車失靈了，取消不了定速巡航」。車主表示，自己從杭州出發，按照路段限速標準，對駕駛的轎車開啟了定速巡航功能。行駛至紹興境內時該功能無法取消，也無法掛檔、熄火。他只能繼續往台州方向高速飛馳。

在嘗試各種辦法無果後，絕望的車主謝先生求助交警。他表示，「車輛是電子手剎，我踩剎車時，時速會稍微下降五至十公里，還會產生焦味，但一旦鬆開剎車，車速立馬恢復」。

小轎車因定速巡航功能無法關閉，以126公里的時速在路上狂奔。（視頻截圖）

面對現實版的生死時速，紹興、台州兩地高速交警立即上路，騰清社會車輛，蘇台高速台州方向沿線高速收費口、停車區服務區立即封閉，減少車流匯入主線。台州市公安 局交通警察 局高速二大隊二中隊中隊長黃海平駕駛警車在其前方開道，排除兩車並排情形，另一輛警車跟隨後方防護警戒。期間民輔警並不間斷與他保持通話，確保安全。

一個多小時後，民警與4S店取得聯繫，在汽車品牌方工程師的引導下，謝先生終於關閉轎車定速巡航，安全停車。

汽車隨後被送廠檢修，技術人員發現，車內方向盤下方，主導定速巡航的電子零部件被一塊白色汙漬汙染，這是導致車輛失靈的主要因素。