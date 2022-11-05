我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裴洛西在丈夫遇襲後首露面發聲 籲選民用投票強化民主

美軍：中國核武發展速度比美國還快 美威懾力正在下降

杭州版「生死時速」…車速126狂奔2小時 元凶竟是一杯奶茶

中國新聞組／杭州5日電
小轎車因定速巡航功能無法關閉，以126公里的時速在路上狂奔。（取材自台州晚報）
小轎車因定速巡航功能無法關閉，以126公里的時速在路上狂奔。（取材自台州晚報）

近日，S9蘇台高速上一輛小轎車因定速巡航功能無法關閉，只能保持126公里的時速狂奔，車主情緒崩潰向交警求助，交警除派出警車一路開道，並為車主找來汽車品牌方工程師引導，謝先生最終關閉了定速巡航安全停車。這場2小時的現實版「生死時速」（另譯捍衛戰警），「元凶」竟是一杯奶茶。

來源：YouTube

台州晚報報導，紹興高速交警指揮中心凌晨1時左右接到報警，一名車主情緒幾乎崩潰地說，「我現在時速是126公里，但我的剎車失靈了，取消不了定速巡航」。車主表示，自己從杭州出發，按照路段限速標準，對駕駛的轎車開啟了定速巡航功能。行駛至紹興境內時該功能無法取消，也無法掛檔、熄火。他只能繼續往台州方向高速飛馳。

在嘗試各種辦法無果後，絕望的車主謝先生求助交警。他表示，「車輛是電子手剎，我踩剎車時，時速會稍微下降五至十公里，還會產生焦味，但一旦鬆開剎車，車速立馬恢復」。

小轎車因定速巡航功能無法關閉，以126公里的時速在路上狂奔。（視頻截圖）
小轎車因定速巡航功能無法關閉，以126公里的時速在路上狂奔。（視頻截圖）

面對現實版的生死時速，紹興、台州兩地高速交警立即上路，騰清社會車輛，蘇台高速台州方向沿線高速收費口、停車區服務區立即封閉，減少車流匯入主線。台州市公安局交通警察局高速二大隊二中隊中隊長黃海平駕駛警車在其前方開道，排除兩車並排情形，另一輛警車跟隨後方防護警戒。期間民輔警並不間斷與他保持通話，確保安全。

一個多小時後，民警與4S店取得聯繫，在汽車品牌方工程師的引導下，謝先生終於關閉轎車定速巡航，安全停車。

汽車隨後被送廠檢修，技術人員發現，車內方向盤下方，主導定速巡航的電子零部件被一塊白色汙漬汙染，這是導致車輛失靈的主要因素。

謝先生回想，大概10天前，自己在車上喝奶茶時不小心弄翻在方向盤上，「我以為把表面擦乾就沒事了，沒想到還有一部分滲入內部」。偶然間打翻一次奶茶，竟將自己推到了生死邊緣。

車主曾把奶茶在方向盤上打翻，此為示意圖。（取材自pexels）
車主曾把奶茶在方向盤上打翻，此為示意圖。（取材自pexels）

汽車 警察 公安

上一則

胡錫進：中國人已不能接受無差別超長大規模封城

延伸閱讀

法拉盛商改區「感恩活動」 上傳照片抽獎

法拉盛商改區「感恩活動」 上傳照片抽獎
浙江高校竟買1架飛機當「教具」 未組裝完就成網紅

浙江高校竟買1架飛機當「教具」 未組裝完就成網紅
通膨成本增+顧客流失 少數族裔小商家哀嚎

通膨成本增+顧客流失 少數族裔小商家哀嚎
中國印象

中國印象

熱門新聞

外逃27年的「紅通人員」屈健玲(中)在境外落網並被遣返回中國。(擷自央視)

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

2022-11-03 11:11
中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，相關細節事後也陸續被爆出，而一段最新影片更引發外界質疑中國官媒「身體不適」的說法。（路透）

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

2022-11-01 13:17
內蒙古呼和浩特市行政審批和政務服務局副局長李少莉。（取材自微博）

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

2022-10-31 20:37
顏寧早年在清華大學任教時進行科學實驗。（取材自紅星新聞）

「科研女神」顏寧離美 中搶才奏捷 網酸也許2年又跑

2022-11-02 02:30
河南鄭州疫情擴散，富士康廠區傳出員工拎著大包小包和厚重衣物逃離廠區。香港明報

傳鄭州富士康黨委書記發文：無力獨自支撐 默許員工自行回家

2022-10-30 11:35
疑似中國名導演馮小剛夫婦在洛杉磯豪宅送別朋友的影片，近日在網路上流傳。（取材自微博／影片截圖）

中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多

2022-10-31 12:53

超人氣

更多 >
傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因
紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事
金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友
蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴

蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴
台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感