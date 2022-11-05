中國清零掀民怨 呼和浩特婦跳樓亡 女兒想求救門被焊死

圖為內蒙古呼和浩特市，市民登記信息準備進行核酸檢測。(中新社)

中國官方今天通報新增病例3837例，本土3659例。中共自20大落幕後持續「硬清零嚴封控」的防疫 措施，但疫情 並未趨緩反惹民怨四起，導致各地警民衝突頻傳。內蒙古呼和浩特某小區4日有女子墮樓身亡，警方通報死者患有焦慮障礙。據指小區因疫情封控，大門被焊死，死者女兒多次要求物業管理開門不果，疑讓救援受阻。

河南 頂端新聞報導，4日晚6時左右，呼和浩特市新城區北垣東街興光A9社區一單位王姓女子從12樓跳樓，根據網傳錄音，死者女兒曾在通訊群組哭求，讓物業將已焊上的鐵皮門打開。但物業遲10多分鐘後才開門，救護車則30多分鐘才到，王女已身亡。

11月5日凌晨，呼和浩特市公安局新城區分局發布通報，稱民警4日18時15到達現場後，王女已死亡。警方稱，死者王女患有焦慮障礙，警方已初步排查他殺可能，目前正展開進一步調查。對於物業業主為何遲遲不開門，民警回答稱「無可奉告」。

中共20大閉幕後中國疫情加劇，中國31省市中，27個通報4日發現新增病例，顯見當局雖嚴封控硬清零，疫情仍壓不下來，民怨四起，社群媒體推特（Twitter）廣傳各地爆發民眾突破拒馬與隔板封鎖的警民衝突影音。

像是在深圳市南山村、四川南充市、被網友指從防疫學霸淪為防疫學渣的河南鄭州市等，還有疫情起源地湖北武漢市漢陽區，當地居民搗毀檢測核酸工作站，高喊自我解封。

也有網友上傳黑龍江大慶市薩爾圖區九區批發市場被封控，小販只能在嚴寒中游擊賣菜，於是菜販們聚眾抗議，當局則調派大批員警鎮壓。

另據自由亞洲電台（RFA）4日報導，廣州市海珠區自當地時間5日零時起實施封控，此前大批市民出逃，民眾說，爭相出走因「再不走怕被封住了，沒東西吃怎麼辦？」

同樣也是據RFA的報導，近日網上出現多個版本的「疫情補貼」詐騙訊息，像是「封控期間居民將享受補貼（人民幣，下同）80元/天」等。