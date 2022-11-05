我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裴洛西在丈夫遇襲後首露面發聲 籲選民用投票強化民主

美軍：中國核武發展速度比美國還快 美威懾力正在下降

中國清零掀民怨 呼和浩特婦跳樓亡 女兒想求救門被焊死

中國新聞組／北京5日電
圖為內蒙古呼和浩特市，市民登記信息準備進行核酸檢測。(中新社)
圖為內蒙古呼和浩特市，市民登記信息準備進行核酸檢測。(中新社)

中國官方今天通報新增病例3837例，本土3659例。中共自20大落幕後持續「硬清零嚴封控」的防疫措施，但疫情並未趨緩反惹民怨四起，導致各地警民衝突頻傳。內蒙古呼和浩特某小區4日有女子墮樓身亡，警方通報死者患有焦慮障礙。據指小區因疫情封控，大門被焊死，死者女兒多次要求物業管理開門不果，疑讓救援受阻。

河南頂端新聞報導，4日晚6時左右，呼和浩特市新城區北垣東街興光A9社區一單位王姓女子從12樓跳樓，根據網傳錄音，死者女兒曾在通訊群組哭求，讓物業將已焊上的鐵皮門打開。但物業遲10多分鐘後才開門，救護車則30多分鐘才到，王女已身亡。

 11月5日凌晨，呼和浩特市公安局新城區分局發布通報，稱民警4日18時15到達現場後，王女已死亡。警方稱，死者王女患有焦慮障礙，警方已初步排查他殺可能，目前正展開進一步調查。對於物業業主為何遲遲不開門，民警回答稱「無可奉告」。

中共20大閉幕後中國疫情加劇，中國31省市中，27個通報4日發現新增病例，顯見當局雖嚴封控硬清零，疫情仍壓不下來，民怨四起，社群媒體推特（Twitter）廣傳各地爆發民眾突破拒馬與隔板封鎖的警民衝突影音。

像是在深圳市南山村、四川南充市、被網友指從防疫學霸淪為防疫學渣的河南鄭州市等，還有疫情起源地湖北武漢市漢陽區，當地居民搗毀檢測核酸工作站，高喊自我解封。

也有網友上傳黑龍江大慶市薩爾圖區九區批發市場被封控，小販只能在嚴寒中游擊賣菜，於是菜販們聚眾抗議，當局則調派大批員警鎮壓。

另據自由亞洲電台（RFA）4日報導，廣州市海珠區自當地時間5日零時起實施封控，此前大批市民出逃，民眾說，爭相出走因「再不走怕被封住了，沒東西吃怎麼辦？」

同樣也是據RFA的報導，近日網上出現多個版本的「疫情補貼」詐騙訊息，像是「封控期間居民將享受補貼（人民幣，下同）80元/天」等。

各地政府出面澄清這些是不實謠言，但生計受硬清零、嚴封控影響的網友反譏：「騙子有時候更懂普通人需要什麼。」

警方通報呼和浩特一女子墜亡。 ​(取材自微博)
警方通報呼和浩特一女子墜亡。 ​(取材自微博)

疫情 防疫 河南

上一則

「拜習會」還在喬時間 日相也傳想來場「岸習會」

下一則

港首現無人機偷窺 26歲男涉偷拍被捕

延伸閱讀

中國今開防疫記者會 路透：很快將縮短入境隔離期至5+3　

中國今開防疫記者會 路透：很快將縮短入境隔離期至5+3　
中國前首席防疫學者：動態清零政策將有重大改變

中國前首席防疫學者：動態清零政策將有重大改變
紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事
中官媒：不能長期無差別封控 胡錫進：一刀切不科學

中官媒：不能長期無差別封控 胡錫進：一刀切不科學

熱門新聞

外逃27年的「紅通人員」屈健玲(中)在境外落網並被遣返回中國。(擷自央視)

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

2022-11-03 11:11
中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，相關細節事後也陸續被爆出，而一段最新影片更引發外界質疑中國官媒「身體不適」的說法。（路透）

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

2022-11-01 13:17
內蒙古呼和浩特市行政審批和政務服務局副局長李少莉。（取材自微博）

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

2022-10-31 20:37
顏寧早年在清華大學任教時進行科學實驗。（取材自紅星新聞）

「科研女神」顏寧離美 中搶才奏捷 網酸也許2年又跑

2022-11-02 02:30
河南鄭州疫情擴散，富士康廠區傳出員工拎著大包小包和厚重衣物逃離廠區。香港明報

傳鄭州富士康黨委書記發文：無力獨自支撐 默許員工自行回家

2022-10-30 11:35
疑似中國名導演馮小剛夫婦在洛杉磯豪宅送別朋友的影片，近日在網路上流傳。（取材自微博／影片截圖）

中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多

2022-10-31 12:53

超人氣

更多 >
傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因
紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事
金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友
蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴

蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴
台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感