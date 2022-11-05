國美創始人黃光裕夫婦傳套現10億 學者：奔赴新長征

國美被曝已發不起工資，黃光裕提前套現10個億。(取材自財通社)

國美電器傳出創始人黃光裕夫婦10個月內轉讓股份套現約10億元人民幣（約1.39億美元）並欠薪，還要求員工簽署「延發工資」承諾函，無異變相要求離職。國美回應稱將融資100億元支持業務運營，不會不發薪。不過，京東創始人劉強東也傳出已套現至少66億元，並已和懷孕的妻子離境抵達美國。有評論解讀，這是中國政經環境嚴峻，民企大老為避險自保在「新長征路上」狂奔。

紅星新聞報導，近日有消息稱，國美電器要求員工簽署承諾函，希望員工理解並承諾，自10月起，公司在未來半年到一年的時間裡可能延時發放員工工資。國美電器並在承諾函中表示，由於受到內外部複雜環境的重大挑戰和影響，公司戰略轉型面臨前所未有的困難。

棱鏡·騰訊小滿工作室引述一位國美員工表示，國美要求員工簽延發工資承諾書涉及違法，「就是變相逼人離職」。

國美電器董事長黃秀虹為國美創始人黃光裕的妹妹，今年上半年被任命。自由亞洲電台報導，有消息稱，國美電器創始人黃光裕夫婦10個月內轉讓股份套現約10億元。

媒體引述國美內部人士表示，在當下的經濟環境和疫情 雙重壓力影響下，中國大部分民營企業，尤其是實體零售企業，現金流的壓力都很大。國美的經營沒有問題，最大的問題來自於流動性資金。

疫情下，國美電器母公司的經濟狀況面臨挑戰。公開資料顯示，國美電器被執行超過994萬元，執行申請人為中國光大銀行股份有限公司無錫分行，原因為金融借款合同糾紛。國美零售從2017年到今年上半年，連續虧損額高達222.89億元。收入下降造成國美零售部分應付金融機構貸款 逾期，截至2022年9月30日，國美零售逾期貸款約為30億元；該公司所持北京 中關村股票被凍結約5500萬股。

報導另引據最新企業變更資料顯示，京東創始人劉強東在僅僅一個月內，出讓其持有的京東產發、京東幫能45%的股權，並退出了直接管理層。國內財經傳媒稱，劉強東今年以來至少套現66億元，但實際仍掌控京東。

中國傳媒人陳洪濤說，劉強東和懷孕的妻子離境並抵達美國。這是目前形勢下，像劉強東這類有錢人採取的避險措施。但劉強東未對此回應。

報導引述學者馬洪說，中國一些富豪正忙於移民國外，尋求新的發展機會。「現在因為政府要推行新時代社會主義，所以這些富豪和大老們正在中國的新長征路上奔跑，這是他們新的長征」。