我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裴洛西在丈夫遇襲後首露面發聲 籲選民用投票強化民主

美軍：中國核武發展速度比美國還快 美威懾力正在下降

國美創始人黃光裕夫婦傳套現10億 學者：奔赴新長征

中國新聞組／北京5日電
國美被曝已發不起工資，黃光裕提前套現10個億。(取材自財通社)
國美被曝已發不起工資，黃光裕提前套現10個億。(取材自財通社)

國美電器傳出創始人黃光裕夫婦10個月內轉讓股份套現約10億元人民幣（約1.39億美元）並欠薪，還要求員工簽署「延發工資」承諾函，無異變相要求離職。國美回應稱將融資100億元支持業務運營，不會不發薪。不過，京東創始人劉強東也傳出已套現至少66億元，並已和懷孕的妻子離境抵達美國。有評論解讀，這是中國政經環境嚴峻，民企大老為避險自保在「新長征路上」狂奔。

紅星新聞報導，近日有消息稱，國美電器要求員工簽署承諾函，希望員工理解並承諾，自10月起，公司在未來半年到一年的時間裡可能延時發放員工工資。國美電器並在承諾函中表示，由於受到內外部複雜環境的重大挑戰和影響，公司戰略轉型面臨前所未有的困難。

棱鏡·騰訊小滿工作室引述一位國美員工表示，國美要求員工簽延發工資承諾書涉及違法，「就是變相逼人離職」。

國美電器董事長黃秀虹為國美創始人黃光裕的妹妹，今年上半年被任命。自由亞洲電台報導，有消息稱，國美電器創始人黃光裕夫婦10個月內轉讓股份套現約10億元。

媒體引述國美內部人士表示，在當下的經濟環境和疫情雙重壓力影響下，中國大部分民營企業，尤其是實體零售企業，現金流的壓力都很大。國美的經營沒有問題，最大的問題來自於流動性資金。

疫情下，國美電器母公司的經濟狀況面臨挑戰。公開資料顯示，國美電器被執行超過994萬元，執行申請人為中國光大銀行股份有限公司無錫分行，原因為金融借款合同糾紛。國美零售從2017年到今年上半年，連續虧損額高達222.89億元。收入下降造成國美零售部分應付金融機構貸款逾期，截至2022年9月30日，國美零售逾期貸款約為30億元；該公司所持北京中關村股票被凍結約5500萬股。

報導另引據最新企業變更資料顯示，京東創始人劉強東在僅僅一個月內，出讓其持有的京東產發、京東幫能45%的股權，並退出了直接管理層。國內財經傳媒稱，劉強東今年以來至少套現66億元，但實際仍掌控京東。

中國傳媒人陳洪濤說，劉強東和懷孕的妻子離境並抵達美國。這是目前形勢下，像劉強東這類有錢人採取的避險措施。但劉強東未對此回應。

報導引述學者馬洪說，中國一些富豪正忙於移民國外，尋求新的發展機會。「現在因為政府要推行新時代社會主義，所以這些富豪和大老們正在中國的新長征路上奔跑，這是他們新的長征」。

貸款 疫情 北京

上一則

杭州女學生地鐵爬行是行為藝術？校方：課程遭曲解

下一則

停發工資逼員工簽字? 國美：不是不發是緩發

延伸閱讀

一年之內三次轉讓股份 劉強東仍控制京東

一年之內三次轉讓股份 劉強東仍控制京東
對馬斯克賺錢能力超有信心？多爾西的推特持股全沒套現

對馬斯克賺錢能力超有信心？多爾西的推特持股全沒套現
不給習面子？ 中港股匯市暴跌 富豪財富1天縮水90億美元

不給習面子？ 中港股匯市暴跌 富豪財富1天縮水90億美元
劉強東同框初戀女友 網：比奶茶妹更像夫妻

劉強東同框初戀女友 網：比奶茶妹更像夫妻

熱門新聞

外逃27年的「紅通人員」屈健玲(中)在境外落網並被遣返回中國。(擷自央視)

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

2022-11-03 11:11
中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，相關細節事後也陸續被爆出，而一段最新影片更引發外界質疑中國官媒「身體不適」的說法。（路透）

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

2022-11-01 13:17
內蒙古呼和浩特市行政審批和政務服務局副局長李少莉。（取材自微博）

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

2022-10-31 20:37
顏寧早年在清華大學任教時進行科學實驗。（取材自紅星新聞）

「科研女神」顏寧離美 中搶才奏捷 網酸也許2年又跑

2022-11-02 02:30
河南鄭州疫情擴散，富士康廠區傳出員工拎著大包小包和厚重衣物逃離廠區。香港明報

傳鄭州富士康黨委書記發文：無力獨自支撐 默許員工自行回家

2022-10-30 11:35
疑似中國名導演馮小剛夫婦在洛杉磯豪宅送別朋友的影片，近日在網路上流傳。（取材自微博／影片截圖）

中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多

2022-10-31 12:53

超人氣

更多 >
傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因
紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事
金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友
蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴

蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴
台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感