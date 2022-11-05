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停發工資逼員工簽字? 國美：不是不發是緩發

記者葉文義／綜合報導
中國家電零售企業國美電器被曝停發員工工資，並要求員工簽署承諾函。（取材自第一財經網）
中國家電零售企業國美電器被曝停發員工工資，並要求員工簽署承諾函。（取材自第一財經網）

中國家電零售企業國美電器被曝停發工資，並要求員工簽承諾函，包含自10月起，公司在未來半年到一年，工資可能延遲發放等內容。「國美被曝停發工資」的傳聞登上微博熱搜，國美澄清「工資不是不發是緩發」，引發網友嘲諷，「 中文還是厲害！失業者可以叫靈活就業者，不發可以叫緩發」。

來源：YouTube

據第一財經報導，多位接近國美的業內人士表示，國美正與廈門建發集團洽談融資。一位國美內部人士說，「公司只是提示未來半年可能會出現工資緩發的情況，並不是說不發工資。」

國美內部人士還表示，在當下的經濟環境和疫情雙重壓力影響下，中國大部分民營企業尤其是實體零售企業，現金流的壓力都很大。國美的經營無論是品牌還是網路，以及團隊銷售能力都沒有問題，最大的問題是來自於流動性資金。

一位業內人士指稱，國美準備向廈門建發集團融資100億元人民幣(約13.9億美元)，作為封閉資金，支持業務運營。公開資料顯示，廈門建發集團是廈門市屬國有企業，主要業務涵蓋供應鏈運營、城市建設與運營、旅遊會展、 醫療健康、新興產業投資等多個領域。

國美零售10月21日及28日公告透露，自2022年以來，受疫情影響，消費市場環境複雜多變，對零售行業帶來挑戰，公司業務也受到顯著影響。今年前3季銷售收入將較去年同期下滑約55％至60％之間，預期2022年全年歸母淨利潤虧損擴大35％至65％之間。

公告還透露，收入下降造成國美零售部分應付金融機構貸款逾期，截至2022年9月30日，國美零售逾期貸款約為30億元；該公司所持北京中關村股票被凍結約5500萬股。該公司正積極與相關銀行及金融機構商討修改貸款條款或延長貸款期限。

貸款 疫情 融資

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