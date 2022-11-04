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杭州地鐵跪地爬行…她嚇壞乘客 校方：課程遭曲解

記者廖士鋒／即時報導
杭州地鐵近日有女子在爬行聲稱是行為藝術課程所需，引起不少討論。（取材自微博）
杭州地鐵近日有女子在爬行聲稱是行為藝術課程所需，引起不少討論。（取材自微博）

近日中國民眾拍攝一段浙江杭州地鐵車廂內女學生爬行的畫面，遭藝術學校學生指出這是「行為藝術」課程的作業，引起輿論關注，而被點名的中國美術學院則最新回應稱，學校確有相關課程，或有學生曲解了課程內容，目前正在排查是否是該校學生。

據荔枝新聞報導，近日，一名女子在杭州地鐵內爬行，經媒體報導後引發關注，部分網友評論留言稱該女子疑為中國美術學院學生，其行為是在完成一項課程作業。

對此，中國美術學院回應稱，目前正在排查是否是該校學生，學校確有相關課程，或有學生曲解了課程內容。

另外，杭州地鐵也發布聲明指出，2022年11月2日18點35分，地鐵6號線列車（往桂花西路方向）有一名女性乘客出現地上爬行等異常行為，並有一男一女跟隨拍攝。地鐵運營公司發現後立即安排工作人員登車處置，「涉事乘客自述其正進行行為藝術，運營工作人員進行勸阻並報地鐵公安」。隨後，三名涉事乘客從野生動物園東站C口出站。期間乘客安全未受到影響，「公安部門已對當事人進行教育」。

這次的事件在中國輿論引起不少非議，除了有網友質疑「這是什麼行為藝術」外，還有人質疑，「如果是用身體感知世界，或者用身體丈量什麼的話，爬行這個姿勢，是感知、丈量什麼呢？」另外不少人則是懷疑在公共場合這樣做行為藝術的必要性。

地鐵 公安 動物園

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