2歲童從2樓雨棚墜下 鄰居撐開床單接住了

鄰居們撐開床單。（視頻截圖）

四川南充一名2歲男童3日爬出3樓窗户，跌落在2樓住遮雨棚上，鄰居見狀後一面安撫男童，叫他不要動，連忙找來了床單，就在男童墜樓的一瞬間，合力撐開床單穩穩將他接住。成功的那一刻，周圍的人都鼓掌歡呼。目前，寶寶平安身體目前沒有問題。

來源：YouTube

紅星新聞報導，視頻中的驚險一幕發生在南充市嘉陵區吉安鎮。一位鄰居表示，3日上午11時許，男童住在三樓，才兩歲多，平時由媽媽在家裡照顧。據猜測，當天他可能是從家裡踩著板凳，然後從防護欄上留出的維修空調的口子翻出來，隨後滑落到了二樓住戶的遮雨棚上。

這位鄰居稱，男童當時還在雨棚上走了三四米遠，遮雨棚離地面有七八米高。樓下眾人注意到他後，連忙叫他不要動，有人去找來了床單。之後，一群熱心人就在男童下方撐開床單以防萬一。幸運的是，男童最後剛好落在大家撐開的床單上。

一名2歲多的幼童從家裡窗戶爬了出來快要墜樓。（視頻截圖）

眾人合力接住墜落男童（圈內） 。（視頻截圖）

據報導，幸運獲救的男童兩歲多，事發時其母在家裡洗衣服沒注意到，男童的身體情況目前沒問題。

網友們對此也紛紛留言，為撐床單救助男童的熱心人士點讚，不僅挽救了孩子，也「救」了一個家庭，「他們給了男童第二次生命」。