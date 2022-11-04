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車上吃方便麵 沒戴口罩罰2000 貨車司機急哭：怎給媳婦交代

中國新聞組／北京4日電
一位司機在寧夏某廠區排隊卸貨，由於等待了一天的時間十分的餓，就在車上吃方便麵。沒想到就因為吃這一袋方便麵，導致被罰款2000元。（取材自卡車之家）
一位司機在寧夏某廠區排隊卸貨，由於等待了一天的時間十分的餓，就在車上吃方便麵。沒想到就因為吃這一袋方便麵，導致被罰款2000元。（取材自卡車之家）

一名貨車司機日前運貨到寧夏一間工廠，期間獨自在車內吃了一碗方便麵果腹，結果被以「未戴口罩」開罰2000元人民幣，引發網友熱烈討論。

綜合媒體報導，該名司機1日下午5時許載運石油焦到寧夏某廠區排隊卸貨，由於等待了一天時間十分飢餓，就在車上吃方便麵，沒想到就因為吃這一袋方便麵，導致被罰款2000元。

貨車司機1日下午5時許載運石油焦到寧夏一間工廠，過程中因為排隊等待卸貨等太久了，他肚子餓就在車內吃泡麵果腹。當時，該貨車司機的貨主給司機打電話，稱該廠區工作人員發現他沒有佩戴口罩，所以要罰款2000元。

報導說，貨車司機向廠區工作人員申訴表示：「你要是一下就罰2000，你要把我氣死在你們這個廠，是怎麼回事？我家裡面生活不生活了？我回去怎麼給媳婦交代？孩子說爸爸你掙錢了沒有？掙錢了罰了，沒戴口罩罰兩千，我有點想不通這個問題啊」。

對此，廠區表示，「這是公司的規定」、「辛苦跟罰款是兩個概念」。眼見申訴不成，司機崩潰哽咽道，「昨天晚上到現在吃了兩包方便麵，最後又罰了2000塊錢。」

許多博主了解到這位貨車司機的情況以後，紛紛發視頻支援他。最終，在大家的齊心協力幫助之下，廠區取消了對該貨車司機的處罰，並將罰款金額補回來了。

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