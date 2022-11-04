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在網球場毆14歲女兒 塞爾維亞華男辯：在中國可接受

中國新聞組／北京4日電
在塞爾維亞的網球場上，驚爆一名父親痛毆14歲女兒，畫面流出後，引眾多球星齊聲譴責。（取材自推特）
在塞爾維亞的網球場上，驚爆一名父親痛毆14歲女兒，畫面流出後，引眾多球星齊聲譴責。（取材自推特）

一名中國男子近日因在塞爾維亞的網球場毆打14歲女兒而被捕，被控家庭暴力罪，將面臨2至10年的監禁。但他辯稱，這些行為在中國是正常且可接受的。殘忍畫面流出後，引發白俄羅斯選手亞薩蓮卡（Victoria Azarenka）、西班牙選手巴多莎（Paula Badosa）等各國球星齊聲譴責。

來源：YouTube

據NextShar消息，克羅埃西亞演員伊戈爾·尤里奇（Igor Jurić）在社交媒體Twitter上分享了該男子毆打女兒的視頻，畫面中一位中年男子對著身著黑色運動服的女孩拳打腳踢，甚至還將坐在長凳上的女孩扯翻在地，用腳踹她的肚子。視頻的錄製者感到震驚，大聲呵斥試圖制止該男子的暴行。

好動網球報導，尤里奇表示，視頻中的男子是暫居在塞爾維亞的中國公民，兩人是父女，女孩今年才14歲：「這是父親對女兒的野蠻暴力。我收到消息說這是一個來自中國的家庭，我們已經掌握了他的身分，也會對這個怪物提出刑事指控。」

事發之後，塞爾維亞貝爾格萊德網球協會發表聲明：「我們強烈地譴責訓練期間發生在網球場上的野蠻暴力行為。襲擊者是一名年輕網球運動員的父親，我們確定這是一起家暴案件。我們正在與檢察官辦公室合作，努力盡快結束此案」。

男子揪著女兒暴打。（視頻截圖）
男子揪著女兒暴打。（視頻截圖）

視頻中的中國男子姓名簡寫為W.L.，1972年出生，已於案發之後被逮捕並拘留48小時，日前，他在貝爾格萊德第一基層檢察官辦公室接受了刑事訴訟。當地媒體Mondo報導，這名男子並未否認自己的行為，但試圖從文化差異的角度為自己進行辯護。他表示，女兒在關鍵的一天拒絕繼續訓練，他想讓她回到球場，他無意傷害她，尊重等級制度是中國的傳統，他相信自己做了正確的事，並稱這些行為在中國是可以接受和正常的。

消息傳回中國，網友紛紛留言反對家暴，「國內一般也沒這麼打的啊」、「家暴就是家暴，還文化差異。哪有拳打腳踢拖拽頭髮的」、「犯罪分子臉丟出了國門，居然還想拖整個國家下水」。

瑞士選手瓦林卡（Stan Wawrinka）、白俄羅斯選手亞薩蓮卡（Victoria Azarenka），及西班牙選手巴多莎（Paula Badosa）等人，也紛紛轉發該則貼文譴責暴行，亞薩蓮卡更質疑，拍攝者和周遭民眾為何沒有上前制止，「人們拍了這麼久卻不干預，絕對的恥辱！」

現已退役的前女雙球后施萊弗（Pam Shriver）更點名塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic），盼其能協助處理，「我們要一起努力制止虐待」。

貝爾格勒網球協則對此回應，「我們強烈地譴責訓練期間在網球場上發生的野蠻暴力行為，考慮到攻擊者是一名年輕女孩的父親，我們認為這是一起家庭暴力案件」。

男子踢著倒地的女兒。（視頻截圖）
男子踢著倒地的女兒。（視頻截圖）

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