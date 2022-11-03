蘭州3歲童因「嚴格防疫」就醫不及死亡 官方承認違失

甘肅蘭州一名3歲兒童因嚴格防疫難以就醫死亡。網友稱「疫情3年便是他的一生」。（取材自百度）

甘肅 蘭州一名3歲兒童一氧化碳中毒求助警方後，因防疫 原因遲未等到救護車後死亡，官方今天承認處理過程有疏失，對此次事故處置過程中應急處置能力不強、工作僵化刻板的單位和幹部，將依法依規進行嚴肅處理。

澎湃新聞報導，11月1日13時43分，有2人在七里河區上西園家中因一氧化碳中毒昏倒，家屬在自行送醫過程中疑似遭到防疫人員阻攔，最終導致一名3歲兒童送醫不及死亡，引發當地譁然。

網傳社區一名目擊者稱，1日中午13時許，一個男的出來喊救命，他說他的孩子暈過去了。值班人員讓其撥打120（救護車），等了快半個小時，沒動靜。

目擊者稱，當時小孩已經從家裡挪到外面了，那時候孩子是有呼吸的，孩子父親想自行將孩子送去醫院，但遭到防疫人員的阻攔，不讓外出，只能等救護車來，但救護車一直沒來。目擊者表示，「旁邊的人看不下去了，簇擁著孩子父親把孩子抱到卡口，讓他們放人。後來孩子父親自己開門出去了，在路邊打了個出租車 送去醫院。」

「孩子是兩點多送過去的，過了幾分鐘救護車才到。因為小孩母親也暈倒了，所以把小孩母親拉走了」。但孩子到院時已無呼吸，急救仍無效。

官方「蘭州發布」今天中午通報承認，家屬打給「120」救護車第一通電話是在當天12時15分撥出，直到14時03分救護車才抵達現場。

「發布」稱，對此次事故處置過程中暴露出的救助機制不暢通、應急處置能力不強、工作僵化刻板的單位和幹部，將依法依規進行嚴肅處理。深刻汲取此次事故沉痛教訓，舉一反三、警鐘長鳴，始終把人民至上、生命至上理念貫穿於今後工作全過程，不斷改進工作作風，優化保障機制，提升基層治理能力，堅決杜絕此類事故再次發生。「對廣大媒體和網民的批評監督，我們誠懇接受，堅決予以整改」。