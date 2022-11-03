河南女教師頻遭「網課入侵」課後回家猝死 女兒泣：母受刺激離世

河南省新鄭市一名歷史教師上完網課後在家猝死。(取材自微博)

河南省新鄭市一名女教師上完網課後在家猝死 ，死者女兒泣訴，母親是在遭到網暴，導致受刺激心梗發作離世。當地教育局 表示，警方已介入調查。

女教師網課遭惡意搗亂，學生在對話中協助老師。(取材自微博)

綜合媒體報導，46歲去世的女教師姓劉，在新鄭三中任教歷史，10月28日上完網課後在家中猝死。其夫王先生在外地工作，連續兩天聯絡不上妻子，30日趕回家查看，發現其妻已經去世。死亡證明上寫的死亡原因是猝死，但王先生說，醫生表示心肌梗塞的可能性比較大。

王先生說，其妻一向非常健康，平時很少熬夜和過度勞累，先前幾次體檢也都未發現與心臟有關的基礎病。

劉女士去世後，女兒查看母親手機，看到其學生在群組轉發網課的錄製影片，他們才知道劉女士生前的最後一堂課，曾遭遇「網課入侵」的侵擾。

所謂「網課入侵」是指在社群 平台上，有人分享自己的網課鏈接，請其他人幫忙入侵網課會議室，干擾網課秩序。部分加入會議室的帳號使用了相同的名稱和頭像，干擾課堂時所說內容也有相似之處，因此家屬懷疑這是有組織的搗亂行為。

王先生說，妻子並不是第一次遭遇這樣的「網課入侵」，大約去世的一周前，劉女士上網課時他就在一旁聽到有人開麥克風唱歌，有人辱罵老師，還有人在課堂上發布違禁圖片、影片。劉女士當時非常生氣，而且因為會議室權限設置，她沒有辦法把那幾個人踢出去。正好當時快要下課，於是便退出了網課。

那天課後，劉女告訴丈夫，那些在課堂上搗亂的人並不是班級裡的學生。

劉女士的女兒已經報警，表示希望網路背後的施暴者能夠受到嚴懲，別再讓更多人受到像其母親一樣的傷害。

對於事件，新鄭市教育局工作人員表示屬實，目前警方已經介入。

事件一時登上微博熱搜榜首，網民表示：「一生奉獻給教育事業，沒想到以這樣的方式離開人世」、「未成年人保護法就是這麼保護這些東西的嗎」、「多次擾亂課堂，看樣子就是學生故意洩露的了，還專門找的人來擾亂課堂，嚴懲這個學生，不要因為是未成年人就放過他」。