坐擁92公司 張庭夫妻富可敵國 網酸「一輩子掙不到人家一天的」

張庭（左）與林瑞陽被控涉入非法傳銷。 （取材自微博）

張庭、林瑞陽夫婦因不當傳銷調查，凍結大筆資產，官方決定4日召開聽證會，傳出可能開罰夫妻200億元人民幣（約27.4億美元）。如今兩人在中國資本版圖也遭起抵，張庭（本名張淑琴）在中國92家公司中，79家為存續狀態，其中她擔任67家的法定代理人、66家公司高管，還直接持股14家公司，簡直富可敵國。

張庭名下公司多到嚇死人。（取材自微博）

據「中新經緯」報導，河北省石家莊市裕華區政府網站消息，上海悅導電子商務公司等19主體，涉嫌網路傳銷一案聽證會，將於11月4日在石家莊召開，涉案人包括張庭夫婦、陶虹等。而聽證會過後就應該會對該事件的最後處理，和所涉處罰金額等做出公示，估測所涉金額非常巨大，或逾100億元人民幣。

網友起底張庭、林瑞陽、陶虹在中國的資本版圖，據天眼查App顯示，張庭在中國92家關聯公司中79家為存續狀態，她更擔任67家公司的法定代表人、66家公司的高管，並直接持股14家公司。這些企業多位於上海，涉及生物科技、房地產 開發、商務諮詢、貿易等行業。

林瑞陽則是關聯的72家公司中存續狀態的有51家，此外，林瑞陽與張庭共同關聯的企業還包括上海上陽天禧投資 管理有限公司等。而張庭、林瑞陽夫婦與陶虹均也在上海達爾威貿易有限公司任職。陶虹直接關聯的17家公司中15家為存續狀態，包括上海達爾威貿易有限公司、海南省洋洋得意文化傳播有限公司、北京 真樂道投資管理有限公司等，版圖涉及影視、傳媒、貿易、投資等。

網友看了都很訝異，認為張庭、林瑞陽根本富可敵國，更感嘆「百億，微博真是越來越刷新我對金錢的認知」，甚至嘲諷「人家開公司比我們加個雞蛋都容易」、「一輩子掙不到人家一天的」