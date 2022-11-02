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「疫情3年 便是他一生」…等不到救護車 蘭州3歲童喪命

記者林則宏／北京2日電
11月的第一天，甘肅蘭州就傳出一起「動態清零」悲劇。（截圖自百度）
11月的第一天，甘肅蘭州就傳出一起「動態清零」悲劇。（截圖自百度）

中國「動態清零」造成的悲劇仍持續上演。11月的第一天，甘肅蘭州一處被封控中的社區，一名3歲男童瓦斯中毒，因遲遲等不到救護車而不幸喪命。有網友形容，「疫情三年，便是他的一生」。

來源：YouTube

據網上消息，該社區一名目擊者回憶稱，1日中午13時許，她到社區路口等待取物資時，「突然一個男的出來喊救命，我們立馬上前問怎麼了，他說孩子暈過去了。」

目擊者表示，她向卡口的防疫工作人員求救後，值班人員讓其撥打120。「孩子爸爸聯繫了120後，等了快半個小時，沒動靜。再次給120打電話，打不通。」

「當時小孩已經從家裡挪到外面了，那時候孩子是有呼吸的」，目擊者說，孩子父親想自行將孩子送去醫院，但遭到卡口防疫人員的阻攔，「卡口壓根不讓出去，讓等120，（說）我們這邊疫情很嚴重。」

「一直求救，該打的電話打了，門口的防疫人員也找了，一直讓等著120過來。」

目擊者表示，「旁邊的人看不下去了，簇擁著孩子父親把孩子抱到卡口，讓他們放人。後來孩子父親自己開門出去了，在路邊打了個出租車送去的醫院。」

「孩子是兩點多送過去的，過了幾分鐘救護車才到。因為小孩母親也暈倒了，所以把小孩母親拉走了」，目擊者說。但男童因延遲送醫搶救無效，仍於1日下午15時許不幸身亡。

官方通報聲稱，接到報警10多分鐘後即已將男童送院。有當地網民稱死者是回民，當地警方連夜調大批防暴警持盾牌到街頭布防。

針對這起不幸事件，根據中新社微博「國是直通車」發布的消息，七里河公安分局發布的消息僅輕描淡寫表示，「經走訪調查，現場勘查及死者血液檢驗鑑定，為使用液化氣灶不當，造成一氧化碳中毒死亡」。絲毫未提相關單位的疏失，蘭州官方也尚無相關檢討，要如何確保遭強制封控居民一旦遭遇突發事故時的安全。

這起事件再次引爆大陸民眾對當前無序「動態清零」防疫作為的怒火。有網友說，「這樣的案例越來越多，到底要往送多少條人命才能引起相關部門和人員的重視？」「揮霍掉的民心真的不值錢嗎？」不過，網上相關消息和評論，2日上午已陸續遭到封鎖、刪除。

蘭州公安對這起不幸事故目前僅發布一則輕描淡寫的通告。（取材自微博）
蘭州公安對這起不幸事故目前僅發布一則輕描淡寫的通告。（取材自微博）

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