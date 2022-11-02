婦因75元豬肉漏掃碼被罰2萬 律師：超市無權罰款

三江超市四明中路店收銀區的自助收銀和人工收銀通道。（取材自寧波日報）

浙江寧波一婦人近日在超市購物時，因一塊75元（人民幣，下同，約10.31美元）的豬肉未在自助收銀機上掃碼，被超市罰款2萬元。婦人的家人報警後，超市方出具了諒解書，並退回了婦人已交的3000多元罰款。

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寧波日報報導，有網友近日通過寧波民生e點通群眾留言板投訴，該60多歲的岳母近日在三江超市四明中路店購物離開時，被超市工作人員攔下，並查出有一塊價值75元的土豬肉沒有掃碼。工作人員以婦人沒有支付全部商品款項，說是偷盜行為，要對其處以2萬元的罰款。婦人很害怕，將手機 中的3000多元全部轉到了工作人員的私人帳戶上。

鄞州區三江超市四明中路店。（取材自寧波日報）

網友說，家人是在岳母要錢繳納後續罰款時才知道此事，大為震驚並怒而報警。

對於「罰款」一事，三江超市一位徐姓經理稱，當時工作人員要求婦人對超市的商品損耗「多補償一點」，並徵求了當事人的同意。據超市向警方提供的視頻監控顯示，這位婦人在自助收銀機支付時不止一次有「漏掃」之嫌。

目前，當地警方調查處理了此事，超市方已出具了諒解書，並退回了罰款，婦人及其家人也不再追究超市的高額罰款行為。

極目新聞報導，律師認為，顧客如果故意逃單或有多次「漏掃」行為，可以認定為盜竊，但超市不是執法機構，無權對消費者進行罰款。

業內人士稱，自商超自助收銀機普及以來，顧客「漏掃」或逃單現象普遍存在。部分商超曾嘗試通過設備技術手段更新升級，但仍然有漏洞。