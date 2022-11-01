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侵權「雲南蟲谷」 抖音須賠3200萬創影視版權紀錄

中國新聞組／北京1日電
冒險網路劇「雲南蟲谷」。(取材自豆瓣)
冒險網路劇「雲南蟲谷」。(取材自豆瓣)

騰訊視頻提告抖音一案有了新的進展，短視頻侵權再起波瀾。近日，「雲南蟲谷」被侵權案宣判，法院認定抖音構成幫助侵權判賠超3200萬元（人民幣，下同，約438.2萬美元），是騰訊獲得的影視版權類案件最高賠償，對此，抖音相關法務負責人表示，將對本案提起上訴。

來源：YouTube

北京日報報導，西安市中級人民法院近日作出以上一審判決。法院認為，微播視界（即抖音平台運營方）應知、明知「抖音」平台上有大量對侵犯涉案作品信息網路傳播權的行為，且未在合理期間內採取適當措施對平台侵權內容進行管控治理，構成幫助侵權，應立即採取有效措施刪除、過濾、攔截相關視頻。

綜合考慮涉案因素，法院酌情認定網路劇「雲南蟲谷」著作權人遭受經濟利益損失，平均每集網路劇為200萬元，故經濟損失總計3200萬元。

值得注意的是，3200萬的金額，是騰訊獲得的影視版權類案件最高賠償，不僅超過了本案騰訊最初索賠金額的三倍，也刷新了全國法院網路影視版權案件賠償紀錄。

原告騰訊公司表示，2021年8月30日「雲南蟲谷」在騰訊視頻獨播之後，抖音上存在大量用戶上傳的該劇剪輯片段。2021年9月22日，騰訊向西安市中級人民法院起訴，要求抖音立即採取有效措施刪除相關視頻，並賠償1000萬元。

公開資料顯示，本案所涉作品「雲南蟲谷」，為騰訊公司旗下企鵝影視出品的懸疑冒險網路劇，改編自天下霸唱小說「鬼吹燈之雲南蟲谷」。全劇共16集，有超過15萬用戶標記「看過」此劇。

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