林瑞陽、張庭涉傳銷案 4日召開聽證會 官方恐罰100億人民幣

被控涉入非法傳銷的林瑞陽（右）、張庭（左）夫婦。（取材自第一財經）

林瑞陽、張庭的「達爾威」公司旗下美妝品牌被控涉嫌網路傳銷案，將於本月4日在石家莊召開聽證會，中國官媒引述知情者稱，官方可能開罰100億元人民幣（約13.7億美元）。

石家莊市裕華區市場監督管理局發出張庭、林瑞陽等人涉案的聽證會公告。（取材自中新經緯）

中新經緯報導，河北省石家莊市裕華區市場監督管理局31日發布「關於上海悅導電子商務有限公司等19主體涉嫌網路傳銷一案聽證會公告」。公告顯示，關於上海悅導電子商務有限公司、上海達爾威貿易有限公司、張淑琴（張庭）、林吉榮（林瑞陽）、陶虹（中國知名女星）等涉嫌網路傳銷一案聽證會將於11月4日在石家莊召開。

今年4月19日，「張庭夫婦公司名下96套房產被查封」話題登上微博 熱搜第一。媒體報導指出，張庭、林瑞陽夫婦創辦的品牌TST庭秘密，其運營主體公司—上海達爾威貿易有限公司因涉嫌傳銷，公司名下96套房產被查封。

報導稱，有權威人士透露，這些房產的價值約為17億元人民幣（約2.3億美元），是TST庭秘密在上海的辦公大樓，「整棟大樓都是達爾威公司的，分了96個房產本，在去年7月已被查封」。

TST庭秘密官方微博4月19日晚發布「鄭重聲明」，並附圖「律師函」。其中提到，由於案件複雜，目前上海達爾威有限公司不便回答各方問題，請媒體不要無端猜測。

4月21日，媒體進一步報導「陶虹從張庭夫婦經營的達爾威公司5年分紅4.2億」，石家莊裕華區市場監督管理局確認了陶虹與張庭事件相關，並透露正在調查當中。

媒體引述一名知情者透露，聽證會過後就應該會對該事件的最後處理和所涉處罰金額等做出公示，估測所涉金額非常巨大，或逾100億元。但具體金額和處理結果以官方公示為準。