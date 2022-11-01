「很舒服但待不住」 湖北男4萬在鶴崗買房3萬賣出

鶴崗2019年因低房價走紅，大量外地人湧入，但有不少人體驗生活後選擇離開。（視頻截圖）

黑龍江省鶴崗市近日再次因「白菜價」房屋受到關注。2019年初，鶴崗因低房價 走紅，隨之而來的是大量外地人的湧入，但有不少人體驗生活後選擇離開，有人花了4萬（人民幣，下同，約5493美元）買房，如今3萬就賣出。

澎湃新聞報導，當地房產公司負責人梁先生說，他一年可以賣房200套左右，都是賣給外地人，如今的房價一邊是熱火朝天的房市，另一邊是部分人選擇離開。

小裴是湖北荊州人，2019年他看到新聞後，瞞著家人在鶴崗買了一套房，但直到今年7月他把房賣掉時，家人還不知道他買房的事。

小裴買房後斷斷續續住了大半年，與他急切想要離開的心態不同，他說在這裡的日子「很舒服」。冬天暖氣都報停了，家裡還有十幾度，比南方凍手凍腳、家裡冰冷的感覺要好。買東西也方便，感覺到哪都像是在市區。

小裴說，鶴崗的平均工資兩、三千元，與自己老家荊州的工資水平差不太多。而自己在鶴崗開挖掘機，工資甚至比在別的地方還要高一點。

既然生活舒服工資又高，為什麼還急著離開？小裴說當時圖個新鮮，但自己在鶴崗沒什麼朋友，公園都逛遍了，沒什麼可逛的了。而且冬天天氣冷，能幹的活也比較少。

鶴崗離家也比較遠，交通不太方便。坐飛機比較快，但是價格貴，火車便宜，但要花很長的時間。

此外，2021年小裴被騙入河北廊坊的一個傳銷組織，被控制了幾天伺機跑了出來。這一次他被騙了4萬元，這可能成了他賣房的催化劑。

小裴最後表示，除非鐵了心在鶴崗定居，那可以買，但如果只是買著好玩、住一下，感覺確實沒這個必要。

溫州的靜靜女士兩年前在鶴崗買房，如今她選擇回溫州老家工作。

靜靜最開始是看到鶴崗低房價的新聞，然後去網上搜索了一些鶴崗的視頻，發現確實有南方人在鶴崗安家，覺得鶴崗的環境也挺好的。

她是2020年10月在鶴崗買的房子，本身是想在鶴崗做生意、創業，定居久一點的，但還是在今年選擇回到了溫州。

靜靜說，很多人衝動買房後發現轉手不易，也有不少人體驗生活後選擇離開。鶴崗本地大部分年輕人都想離開，留當地的多為中老年人。

鶴崗居住體驗不錯，但被低房價吸引買房移居還是要謹慎。