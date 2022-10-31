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她被餵百草枯 百萬換肺逃死 吃飯吞嚥仍困難

中國新聞組／北京31日電
萌萌喝百草枯後舌頭被燒傷。(取材自微博)
萌萌喝百草枯後舌頭被燒傷。(取材自微博)

去年12月遭姊夫投毒「百草枯」的女孩萌萌，換肺後目前身體逐漸好轉，其嬸嬸更新朋友圈，公布了女孩的近況。萌萌的父親也透露，孩子目前恢復得不錯，但吃飯吞嚥有些困難，每天還要吃十幾種藥，前期治療已花費了100多萬人民幣。

極目新聞報導，河北省邢台市威縣18歲高三女孩萌萌，去年12月5日遭姊夫餵下由百草枯兌水製成的「感冒沖劑」，嚴重中毒。隨後，家屬在網上發起籌款，萌萌於今年1月6日在北京成功完成肺移植後，回到河北老家休養。

「這是大家牽掛的萌萌，恢復正常的萌萌，惡魔也受到懲罰了。謝謝所有關心幫助萌萌的親人們。」10月27日深夜，萌萌的郭姓嬸嬸更新了朋友圈，公布了萌萌最近的狀況。

萌萌（右）的身體逐漸恢復。(取材自紅星新聞)
萌萌（右）的身體逐漸恢復。(取材自紅星新聞)

事發十個多月，郭女士先後發布了百餘條為萌萌籌款的鏈接，並不時更新照片，記錄孩子康復治療的過程。郭女士30日表示，萌萌現在一直在家中靜養，身體逐漸好轉，感謝社會上好心人的幫助。

萌萌的父親則表示，萌萌現在一直處於休學狀態，定期要去醫院複查，他們夫妻倆靠在農村種地為生，「前期治療已經花費了100多萬元，後續康復費用還沒有一個明確的數目。」

另據紅星新聞報導，萌萌的父親表示，萌萌的陳姓姊夫因犯故意殺人罪，已被判處無期徒刑。法院還判決陳某賠償，但「那邊說沒錢」，目前仍未付賠償金。警方曾通報稱，陳某因自感家庭經濟條件差，其岳父一家人「瞧不起自己」，遂產生報復念頭。

萌萌被姊夫餵毒一案引發關注，在「中國肺移植第一人」陳靜瑜等醫生的幫助下，萌萌死裡逃生。先前萌萌曾表示體重恢復了一些，已經有44公斤，和出事前差不多。但醫生提醒，萌萌仍要小心，萬一肺部感染，就沒有辦法了。

依據過往案例，服下百草枯的人，生還機率極低。這是一種「給人後悔的時間，不給人後悔機會」的劇毒農藥，可致死劑量小至10毫升，僅僅含在口腔中都可能導致中毒，服毒者的生還概率可能小至千分、萬分之一。幸好，萌萌有可能成為那千萬分之一。

萌萌在縣城租的房子裡。(取材自紅星新聞)
萌萌在縣城租的房子裡。(取材自紅星新聞)

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