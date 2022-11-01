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鄭州男露營遇封控 一困半個月 網友笑「讓你一次露營個夠」

中國新聞組／北京1日電
鄭州市民露營遇疫情被困郊外，半個月荒野求生。（影片截圖）
鄭州市民露營遇疫情被困郊外，半個月荒野求生。（影片截圖）

中國堅持動態清零之下，多地加碼封控，導致各種荒誕事件頻發。「鄭州市民露營遇疫情被困郊外，半個月荒野求生」的話題，登熱搜，網友笑稱，「讓你一次露營個夠」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，中國嚴防疫，近郊露營成民眾度假「新風尚」，河南鄭州有男子與友人相約去黃河邊露營，沒想到，卻遇上當地疫情反彈實施封控，害他們被困郊外，一待就是半個月。

上述男子日前分享一段視頻，只見一行人用蘆葦搭臨時帳棚，在裡頭挖個土炕生火煮飯。該男子表示，「荒野求生」前幾天物資還挺齊全，可以煎蛋，還有少量的水果，後來還揉面做了餅和燜麵，也有附近的好心人送來一些物資，還意外抓到幾條擱淺的魚，在野外找到豆子充飢。

男子表示，目前他們不是擔心食物，比較害怕天氣變冷和下雨，氣溫愈來愈低，若出現下雨，會讓人扛不住。

對此，網民紛紛熱議，「越來越荒誕了」、「隔離幾天沒什麼事還不讓人回去，太魔幻了」、「貴陽人河邊釣魚，釣成了荒野求生，現在不知道回家沒？」網友還調侃「搭個棚，野外求生欲真強」、「臨時灶台、特製桌椅，沒這手藝還吃不了這頓豐盛早餐」、「喜歡露營是吧，這次露個夠了」。

疫情 鄭州 河南

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