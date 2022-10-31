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廣州女大生遭墜樓男砸癱 父親籌款：不放棄站起來希望

中國新聞組／北京31日電
一名女大生日前在商場椅子上休息，不幸被一名墜樓的中年男子砸癱。（取材自頂端新聞）
一名女大生日前在商場椅子上休息，不幸被一名墜樓的中年男子砸癱。（取材自頂端新聞）

廣州暨南大學一名女大生日前逛百貨公司，坐在椅子上休息時，被一名墜樓的中年男子當場砸中，送醫後確認胸腰椎骨折，神經嚴重受損，雙下肢癱瘓。父親為了給女兒治病，在網上發起了籌款，女生的老師表示，目前籌款順利，學生正在康復中，沒有休學。

極目新聞報導，女生父親黃先生說，他的獨生女今年21歲，成績優異，在暨南大學人文學院廣告專業就讀，明年即將畢業；不料，9月30日禍從天降，女兒在商場遭遇橫禍，當晚緊急進行了長達8小時的手術，時至今日，女兒仍處於癱瘓狀態，身體疼痛得無法安睡。

報導指出，南方醫科大學第三附屬醫院表示，該名女生做完手術之後不能走路，只能坐在輪椅上，屬於高位截癱的狀態，目前已經轉到了康復醫院，最終能否站起來，要看後期的康復情況。

黃父表示，雖然手術很成功，但首次手術及治療已花費11萬餘，現在每天的費用平均需要1500元，加上其餘的開銷，後續的治療及康復費用缺口巨大，因無法向墜樓男子索賠，涉及第三方責任，學生醫保又無法報銷，目前商場墊付的20萬已差不多用完。他與妻子都是普通工薪階層，家裡餘錢已遠遠不夠。雖然全家已竭盡全力，但作為父親，他不願放棄任何一絲讓女兒站起來的希望，希望好心人士能伸手相助。

網路籌款平台表示，該女生前兩天確實通過平台發起了籌款，不過目前此籌款項目已經結束了，不方便透露女生家屬的聯繫方式。

暨南大學人文學院老師說，「她現在情況有所好轉，籌款也比較順利，暫時沒有休學。」並表示非常感謝大家的關心和幫助。

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