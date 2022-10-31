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億萬富商殺人案終審 主嫌維持死緩 幫兇改判11年

中國新聞組／上海31日電
梅麗生前照片。（取材自澎湃新聞／受訪者供圖）
梅麗生前照片。（取材自澎湃新聞／受訪者供圖）

隨著安徽省高級人民法院作出的一紙判決，「億萬富商殺人案」暫告一段落。

澎湃新聞報導，據死者梅麗親屬昨日透露，安徽省高級人民法院於10月17日作出二審判決：維持阜陽市中級人民法院對主嫌楊志才作出的判項，即楊志才犯故意殺人罪，判處死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並對其限制減刑；改判當時剛滿16周歲的王夫偉犯故意殺人罪，判處有期徒刑11年。

梅麗的親屬表示，他們認為，楊志才「罪大惡極」且「絲毫沒有悔過」，應判其死刑。

1999年，在楊志才開的診所打工的梅麗遇害，因當年刑偵手段和DNA技術的限制，無法確認被害者身分，此案在案發後的十年裡，一直是「無名女屍懸案」。2012年，楊志才的侄女劉某芳提供關鍵線索，案件迎來重大突破，楊志才和其外甥王夫偉落網。

此後，該案一波三折：阜陽市檢察院先是以證據不足決定不起訴楊志才和王夫偉；2018年，警方從案發現場的泥土中檢出女屍DNA，確認女屍為梅麗，兩名嫌疑人再次被抓獲。彼時，楊志才的生意蒸蒸日上，其本人也累積了大量財富，該案因此又被稱為「億萬富商殺人案」。

報導說，2019年，阜陽中院判處楊志才死刑、王夫偉有期徒刑15年。關於作案動機，阜陽中院作出的判決顯示，楊志才供述稱，因梅麗生活作風差，影響診所生意，趕又趕不走，遂產生將其殺害的念頭。但劉某芳等人的證言顯示，沒發現梅麗作風上有什麼問題。

兩人上訴後，安徽省高院以部分事實不清為由，將該案發回阜陽中院重審。重審後，阜陽中院改判楊志才死緩、仍判處王夫偉有期徒刑15年；兩人再次上訴後，安徽省高院維持楊志才死緩判決，改判王夫偉有期徒刑11年。

安徽省高院作出的判決書顯示，該院認為，綜合全案證據，能夠形成完整證據鎖鏈，足以認定楊志才、王夫偉二人共同殺害梅麗的事實。楊志才、王夫偉二人共同故意非法剝奪他人生命，致一人死亡，均構成故意殺人罪，應依法懲處。在共同犯罪中，楊志才提起犯意，組織策劃，王夫偉受楊志才邀集、指使，積極參加，二人均直接實施暴力侵害行為，可不區分主從犯。楊志才蓄意殺人，手段殘忍，主觀惡性深，後果嚴重，社會危害性大，根據本案具體情況，對其判處死刑，可不立即執行，但綜合考量其犯罪的性質、情節，對其應限制減刑。王夫偉案發時系剛滿16周歲的未成年人，應當從輕處罰；其二審庭審當庭表示認罪認罰，依法可從輕處罰；其親屬積極代為賠償，可視為確有悔罪表現，依法可酌情從輕處罰。根據本案具體情況，原判對王夫偉量刑偏重，二審可從輕判處。

判決書同時載明，該判決即為核准以故意殺人罪判處被告人楊志才死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並對其限制減刑的刑事判決。

高院 DNA

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