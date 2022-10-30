小區騎自行車 9歲童撞死2歲娃 傳家長打算賣房賠償

大人鬆手1秒，2歲娃被社區童騎單車撞死。（視頻截圖）

湖南長沙小 日前傳出一名歲9男孩在小區騎自行車撞死2歲女娃意外，監控畫面顯示，一家長正帶著女娃散步，大人鬆手瞬間，一名身穿藍色衣服的男孩突然從後方騎車而來，女娃被撞後腦著地，送醫搶救無效身亡，網傳肇事男孩家長準備賣房賠償。

香港 01報導，監視器畫面顯示，一名大人和幼兒站在社區道路上，大人本來是牽著幼兒的，但在轉身鬆手瞬間，幼兒突然向路的另一邊跑去。而就在這時，一名身穿藍色衣服的男童騎著單車過來了。 2歲娃躲避不及被撞倒地。

後有網民稱，事發廣西南寧市匯東星城社區，被撞的幼童年僅2歲，後經醫生搶救無效不幸身亡，男孩家裡準備賣房賠償。不過，報導流傳後，南國今報闢謠稱，此事發生在湖南長沙一社區。

大部分網民看完影片後，指出家長責任更大，「這位看護的家長最少應該承擔大部分責任」、「大人也有責任，明顯大人沒牽著小朋友，小朋友又往後跑的動作」。紅星新聞報導，其實類似現象的確時常發生在眾多小區道路和活動場所中，孩子們騎車、滑滑板車追逐打鬧的場景並不鮮見，也不乏撞到其他行人的驚險時刻。

隨著上述消息的傳開，多個小區陸續向業主發出提示，加強小孩安全教育 ，不在小區內騎自行車，不追逐打鬧。