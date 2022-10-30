偷窺隱私？升降桌暗藏攝像頭 樂歌稱監測心率 網民不信
智能升降桌的數碼屏內，竟然暗藏有攝像頭，自稱「智能升降家居領航者」的樂歌股份，近日被用戶指控數碼屏內暗藏有攝像頭，質疑偷窺隱私；儘管樂歌官方兩度發文聲明，稱攝像頭係用於心率監測，不存在拍攝房間隱私等洩露用戶隱私可能，但卻難讓消費者信服。
影音來源：YouTube
極目新聞報導，樂歌股份董事長項樂宏已出面致歉，也下架相關爭議產品，並且已啟動退貨退款工作；寧波市鄞州區市場監督管理局表示，會就網民反映的相關情況進行反饋。
報導指出，有網民9月下旬在黑貓投訴平台投訴稱，所購買的樂歌A9升降桌暗藏攝像頭，而該產品本身並沒有需要用到攝像頭的地方。他認為，樂歌涉嫌在產品中非法安裝攝像頭，對用戶隱私形成了威脅，該投訴引發網民熱議；有網民表示，自己也發現所購買的樂歌升降桌含有攝像頭。
面對消費者投訴和網絡熱議，樂歌股份兩度進行了回應。
報導稱，樂歌股份回應稱，該產品隨附的智慧屏內置攝像頭係用於公司開發的無接觸心率檢測功能，目的是為用戶提供健康增值服務，出於謹慎考慮，該項功能已經關閉，攝像頭不存在竊取用戶隱私的問題。
後來，樂歌股份進一步回應，稱該攝像頭不存在拍攝房間隱私等洩露用戶隱私的物理可能，這在設計之初就已經考慮。
「攝像頭不提取、不上傳、不保存用戶臉部照片，通過30秒臉部掃描（非拍照、非錄像）來檢測臉部血管的微小跳動，且僅經本地算法過濾噪音，測得心率。」樂歌官方稱，該攝像頭安置的角度為桌面高度水平線向上約120度，不存在拍攝離攝像頭超過1米外、1.5米高度以下室內場景的可能。
同時，樂歌股份強調，目前只有部分升降台（一般為辦公室商用，桌上桌）中4款型號的智慧屏帶有攝像頭，攝像頭累計激活約200台。而智慧屏開啟用戶註冊使用時的隱私政策提示中，明確告知有攝像頭，用戶同意智慧屏隱私政策後方可使用。同時，心率檢測功能需要用戶每次使用時在智慧屏中，以用戶主動的方式開啟。
不過，樂歌股份表示，為避免造成進一步困擾，4款有攝像頭的產品已於2022年10月26日12點前全網下線，線下門店也無銷售。而針對已銷售的上述4個型號升降台產品，願意退貨的，樂歌全部返款並承擔運費；願意升級軟件的，公司提供軟件升級服務。
上一則
香港政制局長：區議會議席空缺不補選
下一則
FB留言