偷窺隱私？升降桌暗藏攝像頭 樂歌稱監測心率 網民不信

用戶投訴稱，商家安裝有攝像頭，憂偷窺隱私。（取材自極目新聞／圖源：黑貓投訴）

智能升降桌的數碼屏內，竟然暗藏有攝像頭，自稱「智能升降家居領航者」的樂歌股份，近日被用戶指控數碼屏內暗藏有攝像頭，質疑偷窺隱私 ；儘管樂歌官方兩度發文聲明，稱攝像頭係用於心率監測，不存在拍攝房間隱私等洩露用戶隱私可能，但卻難讓消費者信服。

影音來源：YouTube

極目新聞報導，樂歌股份董事長項樂宏已出面致歉，也下架相關爭議產品，並且已啟動退貨退款工作；寧波市鄞州區市場監督管理局表示，會就網民反映的相關情況進行反饋。

報導指出，有網民9月下旬在黑貓投訴平台投訴稱，所購買的樂歌A9升降桌暗藏攝像頭，而該產品本身並沒有需要用到攝像頭的地方。他認為，樂歌涉嫌在產品中非法安裝攝像頭，對用戶隱私形成了威脅，該投訴引發網民熱議；有網民表示，自己也發現所購買的樂歌升降桌含有攝像頭。

面對消費者投訴和網絡熱議，樂歌股份兩度進行了回應。

報導稱，樂歌股份回應稱，該產品隨附的智慧屏內置攝像頭係用於公司開發的無接觸心率檢測 功能，目的是為用戶提供健康增值服務，出於謹慎考慮，該項功能已經關閉，攝像頭不存在竊取用戶隱私的問題。

後來，樂歌股份進一步回應，稱該攝像頭不存在拍攝房間隱私等洩露用戶隱私的物理可能，這在設計之初就已經考慮。

「攝像頭不提取、不上傳、不保存用戶臉部照片，通過30秒臉部掃描（非拍照、非錄像）來檢測臉部血管的微小跳動，且僅經本地算法過濾噪音，測得心率。」樂歌官方稱，該攝像頭安置的角度為桌面高度水平線向上約120度，不存在拍攝離攝像頭超過1米外、1.5米高度以下室內場景的可能。

同時，樂歌股份強調，目前只有部分升降台（一般為辦公室商用，桌上桌）中4款型號的智慧屏帶有攝像頭，攝像頭累計激活約200台。而智慧屏開啟用戶註冊使用時的隱私政策提示中，明確告知有攝像頭，用戶同意智慧屏隱私政策後方可使用。同時，心率檢測功能需要用戶每次使用時在智慧屏中，以用戶主動的方式開啟。

不過，樂歌股份表示，為避免造成進一步困擾，4款有攝像頭的產品已於2022年10月26日12點前全網下線，線下門店也無銷售。而針對已銷售的上述4個型號升降台產品，願意退貨的，樂歌全部返款並承擔運費；願意升級軟件的，公司提供軟件升級服務。