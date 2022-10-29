自肥？手遊「羊了個羊」分紅10億 董座一人拿走3億

由吉比特公司推出的手遊「羊了個羊」暴紅賺38.3億，擬將利潤全部用來了分紅。（取材自錢江晚報）

一款網路遊戲「羊了個羊」近日爆火，吉比特公司前三季狂賺38.3億人民幣，擬將淨利潤 全部用來了分紅，每10股派發現金紅利140元，合計擬派發紅利10.06億元，其中，吉比特董事長盧竑岩就拿走接近3.03億元。

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綜合媒體報導，吉比特披露前三季財報，淨利潤10.12億元，同比下降16.07%；扣非淨利10.02億元，與上年同期持平。雖然利潤同比下滑，但依然阻擋不了「清倉式分紅」的「霸氣」。其股東有2.45萬人，以此計算，人均獲得4.1萬元分紅。值得注意的是，吉比特實控人、董事長盧竑岩持股比例為30.1%，此次將拿走接近3.03億元分紅。

此次分紅方案是否合理」的問題，吉比特指出，都是等比例分紅，對所有股東來說都是一樣的。

自上市以來，吉比特年年保持高分紅。Wind數據顯示，不含此次分紅，該公司已實施現金分紅5次，累計現金分紅32.77億元，總體分紅率達57.82%。

資料顯示，吉比特是一家網路遊戲研發和運營商，自2004年成立以來，研發出「問道手游」「一念逍遙」「異化之地」等多款遊戲。「羊了個羊」的開發商為北京 簡遊科技有限公司（北京簡遊）。而吉比特通過控股公司間接持有北京簡遊20%股權。

「羊了個羊」背後的製作團隊，北京簡遊科技創始人張佳旭日前表示，上線之前，他從未想過「羊了個羊」會如此爆火。而比起開發者，開發者的收入更加引人關注。