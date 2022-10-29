房企撬信託共管保險櫃 轉走11億？業內：地產商太缺錢了

針對與中融信託共同保管的保險櫃鎖芯被換、劃走監管帳戶11.4億資金一事，融創集團回應稱與中融目前在溝通協商的基礎上，全力以赴確保交付。（取材自微博）

近日有市場消息稱，中融信託發現存放受託人和融創房地產 集團共同保管的保險櫃鎖芯被換、監管帳戶11.4億資金被劃走。業內人士稱，此事件主要原因還是「房地產商太缺錢了」。

澎湃新聞報導，有投資 者收到來自中融信託的「中融-豐騰83號集合資金信託計劃第2次臨時管理報告」。「報告」稱，塔子湖置業預售資金監管帳戶中約11.4億元資金被劃走。其中，1343萬元劃轉至武漢 融創基業控股集團有限公司帳戶，剩餘約11.2億元劃轉至武漢市江岸區人民政府塔子湖街道辦事處設立的塔子湖項目專戶。

中融信託稱，事件發生後，公司立即向融創方提出嚴正交涉，並第一時間向當地公安機關報警，迅速採取法律手段，完成了塔子湖置業剩餘10%股權及公園大觀項目剩餘未售在建工程查封。「目前資金在政府監管帳戶，最大程度保障委託人權益。」

融創集團則回應表示，融創武漢1980和融創公園大觀兩項目被納入武漢監管重點保交付項目，項目資金已嚴格按照政府監管專戶要求管理。公司與中融目前在溝通協商的基礎上，均向相關政府專班承諾，全力以赴確保交付。

有業內人士稱，這一事件發生在保交樓前提下，「目前資金在政府監管帳戶下，銷售回款應該會用來兌付。」

對此，也有投資人在社交平台發文表示，前述融創地產項目「傷透了投資人的心」。

「這個事件其實和信託行業整體關係不大，房市不景氣，信託受牽連，金融機構的日子都不好過。主要原因還是房地產商太缺錢了。」一位業內觀察人士說道。