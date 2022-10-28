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瀋陽1公園菊花任搬？老人推輪椅瘋搶 「花都糟踐完了」

中國新聞組／北京28日電
有網友爆料遼寧瀋陽中山公園內，多位老人將公園內展出的菊花往家搬運。（取材自瀟湘晨報）
有網友爆料遼寧瀋陽中山公園內，多位老人將公園內展出的菊花往家搬運。（取材自瀟湘晨報）

有網友爆料稱遼寧瀋陽中山公園內，多位老人將公園內展出的菊花往家裡搬。視頻顯示，多位老人在搬運公園內的菊花，「聽說菊花隨便拿，坐輪椅的腿也不瘸了，推花可以下地走了，小孩不坐車也不哭了，一切都和諧了……」工作人員稱數度勸阻無效，原本計畫展出到10月底的花展，「都讓他們糟踐完了」。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，中山公園此次舉辦的第八屆菊花展，共展出近600多個品種，9萬餘株的菊花。展現的菊花經過人工精心培育、修剪、綁紮而成。

工作人員訴苦，「不知道誰傳的『菊花隨便拿』，好多人過來搬花，現在好花都被快被糟踐完了，我們也在勸阻，但有些人都開始動起手來了，我們只好叫警察來」。

工作人員說，「有些花快死了，我們給它拿出來，裝在車上，可能被哪位網友看到了，以為可以拿花，就發到網上傳播，第二天人都來了，人山人海」，「我們也勸阻，但我們也沒有執法權，遊客要是硬拿也是可以拿走的」。

工作人員介紹，「菊花展原本計畫展出到10月底，「但是現在花都讓他們糟踐完了，現場不堪入目，我們只能派人看著，看到搬花的人就勸，但是聽勸的人少之又少」。

視頻顯示，多位老人在搬運公園內的菊花，有人用塑料袋裝，有人用推車裝，有人用幼兒車...
視頻顯示，多位老人在搬運公園內的菊花，有人用塑料袋裝，有人用推車裝，有人用幼兒車推。（取材自瀟湘晨報）

畫展 警察

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