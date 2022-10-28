瀋陽1公園菊花任搬？老人推輪椅瘋搶 「花都糟踐完了」

有網友爆料遼寧瀋陽中山公園內，多位老人將公園內展出的菊花往家搬運。（取材自瀟湘晨報）

有網友爆料稱遼寧瀋陽中山公園內，多位老人將公園內展出的菊花往家裡搬。視頻顯示，多位老人在搬運公園內的菊花，「聽說菊花隨便拿，坐輪椅的腿也不瘸了，推花可以下地走了，小孩不坐車也不哭了，一切都和諧了……」工作人員稱數度勸阻無效，原本計畫展 出到10月底的花展，「都讓他們糟踐完了」。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，中山公園此次舉辦的第八屆菊花展，共展出近600多個品種，9萬餘株的菊花。展現的菊花經過人工精心培育、修剪、綁紮而成。

工作人員訴苦，「不知道誰傳的『菊花隨便拿』，好多人過來搬花，現在好花都被快被糟踐完了，我們也在勸阻，但有些人都開始動起手來了，我們只好叫警察 來」。

工作人員說，「有些花快死了，我們給它拿出來，裝在車上，可能被哪位網友看到了，以為可以拿花，就發到網上傳播，第二天人都來了，人山人海」，「我們也勸阻，但我們也沒有執法權，遊客要是硬拿也是可以拿走的」。