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重慶教授遭「信息員」問話 網嘆：文革告密風又來

中國新聞組／北京28日電
重慶市西南大學教授、希臘史專家徐松岩。（取材自微博）
重慶市西南大學教授、希臘史專家徐松岩。（取材自微博）

重慶市西南大學教授、希臘史專家徐松岩27日在微博透露，自己日前上課後，有自稱「信息員」的學生偷聽了課程，並通知他準備匯報。消息傳出，有網友直呼，「文革告密風又來了」。不過，該貼文隨後被刪除，西南大學教務處則稱「不清楚事件」。

綜合媒體報導，自媒體「星聯時空」發文指出，「現在的教授上課愈來愈不容易，面臨太多目光審視及被打報告」，「沒想到，有著這樣學術成就的教授，居然被自己的學生這樣不尊重對待著，甚至讓他在自己的學生面前匯報工作，這一刻，師道尊嚴大概真的是顏面掃地了」。

文章附上的截圖可見，徐松岩在其實名認證微博帳號「西大徐松岩教授」發文，標注地理位置是重慶西南大學。不過，該微博帖文已被刪除，由於正值全國高校學習宣傳貫徹黨的二十大精神時期，事件引起不少關注。

據了解，中國高校目前普遍存在「信息員」，由校方指定一些學生擔任，職責包括廣泛蒐集教學和教學管理信息，定時向學校反映任課教師的教學態度和內容等方面的意見。這些學生「信息員」還會將老師的言論向學校的黨政部門舉報，而文史哲科目「盯」得最緊。

據西南大學網站，徐松岩現為西南大學古典文明研究所所長、古典學博士生導師，主要研究領域為西方古典文明和外國史學理論及史學史。他先後應邀去北京大學、復旦大學、外交學院等20多所高校訪問講學。曾譯註希羅多德的《歷史》、修昔底德的《伯羅奔尼撒戰爭史》以及色諾芬的《希臘史》等古希臘三大史學名著。

「信息員」學生舉報教授並非首次。2018年5月，中南財經政法大學教授翟桔紅授課時，因對修憲、國企產權制度，及人民代表大會制度有非議，遭學生「信息員」舉報並被學校黨委開除黨籍、撤職及取消教師資格。

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