湖南山火燒10天 4000人馳援 2消防員犧牲

滅火現場應急救援人員臨時休息。（取材自極目新聞）

湖南省新田縣17日發生山火 ，各地馳援人力超過4千人，延燒十天，至26日官方仍未發布火災撲滅消息。新田山火造成蔡茂強、肖建強兩名消防員犧牲，其中蔡茂強經歷汶川地震 後長大，正準備結婚。兩人在24日被追封烈士，25日追悼會後，群眾自發沿街相送。

來源：YouTube

極目新聞報導，此次新田火情發生在17日下午3時左右，起火點在門樓下瑤族鄉。因為17日、18日刮起了七級大風，僅僅兩天時間，火勢蔓延到周邊多個鄉鎮。

現場參與滅火的有來自永州、衡陽、長沙三地的武警，還有長沙森林消防、城市消防、國家森林消防四川總隊、湖南省林業局，以及來自張家界等地的救援力量，共有超過4000人在一線奮戰；還有新田當地及周邊的多個志願服務隊自發提供後勤志願服務，隊伍也有上千人。

湖南新田山火延燒多日。 （取材自極目新聞）

村民李林生稱，由於竹林坪村地處四縣交界處，一旦該村著火，鄰縣也避免不了遭殃。於是集結1000多人，24小時不停砍樹，開闢一條寬十餘米的隔離帶。三天後把隔離帶清乾凈並撲滅周邊的明火，長長的隔離帶「遠看就像萬里長城」。

此次滅火行動中，有多地消防及武警力量志支援當地，還有不少新田民眾作為志願者自發送飯、送棉被，志願者朱柏華就募集了上千條棉子，投入到滅火隊伍的後勤。

報導指出，原四川省森林消防總隊阿壩州支隊汶川縣大隊消防員、年僅23歲的蔡茂強，及湖南懷化市林業局組織的森林消防救援隊隊員47歲的肖建強，在此次火災中犧牲。其中，蔡茂強是四川汶川人，他曾歷經過2008年汶川大地震，日前他已在籌備婚禮。

應急管理部、湖南省人民政府24日分別批準蔡茂強、肖建強為烈士，並為蔡茂強追記個人一等功，追認蔡茂強同志 為中國共產黨黨員。

新田縣25日舉行兩位英雄的追悼會，靈車離開殯儀館後，群眾自發沿街相送。