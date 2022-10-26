「我沒強姦」…江西翁汪康夫申冤44年 抱憾亡

2022年，病床上的汪康夫。（取材自新京報）

江西省蓮花縣小學教師汪康夫1966年在任教期間被公安 帶走，法院隨後認定其強姦兩名女學生，猥褻十名女學生，判有期徒刑10年。汪康夫從1978年開始寫信申冤，至今44年。24日下午，80歲的汪康夫因多器官衰竭去世，「只想清白離開人間」成為遺願。

新京報報導，汪康夫出獄後開始了持續44年的申訴。汪康夫的女兒汪珍珍表示，2022年1月，她和代理律師一起向江西省高級人民法院遞交了申訴材料，江西高院已經受理。

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汪珍珍稱其父身體從去年年底開始一直不好，今年1月申訴被駁回後，他精神狀態明顯不佳，身體也垮了，多次住院。他還曾因為心臟病 復發，被醫生下達了病危通知書。

汪珍珍提到，父親臨終時，還不忘案件申訴的事，「他去世前兩天，我們家親戚來看望他，他話都快說不清楚了，但還是一直在重複這件事。」汪康夫的臨終願望是希望女兒能替他繼續申訴下去，汪珍珍表示會遵從父親的遺願盡力而為。

另據瀟湘晨報報導，1966年5月16日深夜，汪康夫被社教工作組成員帶到公安局，罪名是強姦多名女學生。汪康夫不認罪，但法官認定他「態度極其不老實，仍 以「強姦少女學生兩名，猥褻少女學生十名」，判處有期徒刑十年，到鄱陽湖勞改農場改造。

多年後，汪康夫在廣播裡聽到全國在平反冤假錯案，便請律師幫他從法院調取案卷查看。這時他才知道，當年的取證工作並非由警察 進行，而是由兩位受工作組委託的女老師，找學生談話後寫下兩份「關於汪康夫強姦女學生的調查報告」，再加上社教工作組的總結。這三份材料就是他案卷材料裡所有的「定罪證據」。

汪康夫曾寫信給當年兩位「被強姦」的女生求證，一位回信稱「接到你的來信，我感到非常奇怪，不知是誰在埋怨和害我。」另一位則說：「如果說你強姦我，實在是冤枉、冤枉、大冤枉。」汪康夫1978年開始向各級法院寫申訴信，但大多石沉大海，得到的回應均是駁回申訴。

2年前，汪康夫受訪曾說，會一直申冤下去，直到還自己清白，「我的餘生只有一個心願：清清白白地離開人間」。