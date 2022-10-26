天堂再舞…「孔雀王子」王迪抑鬱墜亡 楊麗萍寫詩悼念

王迪曾和楊麗萍在2012春晚合跳「雀之戀」獲得好評。（取材自微博）

十年前，舞蹈家王迪與楊麗萍演藝的「雀之戀」登上春晚的舞台，讓人驚艷不已，王迪也因此成為許多人心中的「孔雀王子」。孰料十年後，44歲的王迪卻因為抑鬱症跳樓身亡，令人感慨，「孔雀最終還是飛走了」。

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鳳凰網報導，楊麗萍和王迪不止在春晚的舞台上合作了《雀之戀》，還多次一起登台表演，兩人是十分親密的搭檔。聽聞王迪去世，很多圈內人都發文哀悼，但楊麗萍並無動靜引發網友爭議。事實上，在得知王迪去世消息的當天，楊麗萍便在朋友圈哀悼了友人。

楊麗萍18日在朋友圈發文：「多麼希望，你能給我另外一個號碼，然後我們預約在天堂再跳『雀之戀』」。

此外，楊麗萍還為王迪寫了一首名為「斷了」的小詩。詩中寫到，「我知道，你的手機 已經打不通了，可我仍在不停的撥。我不知道，如果以後，我想和你通話，我該撥哪個號碼？」

除了楊麗萍，楊麗萍的助理燕子也轉發了「無法入睡」一詩。這首詩的作者是曾和王迪合作過「守望」的編導高成明，燕子的落款則寫著「祭王迪」，同樣催人淚下。

要知道楊麗萍和助理這段時間都在忙著「孔雀」的巡演，十分辛苦。但她們仍然不忘記為老朋友做一份悼念，實在讓人動容。

看得出來，無論是王迪指導過的舞者，還是搭檔，對於他去世的消息都感覺不可置信。事實上，知情人士爆料，王迪已患抑鬱症多年，而他的輕生，從微信 頭像也可見端倪。

友人曝光和王迪的聊天紀錄，很多人發現王迪的頭像十分有特色，不止整體風格十分晦暗，而且是獨自一人站在懸崖旁邊，十分驚險。有人說，彷彿感受到了他孤獨又廣袤的內心世界，那種遙不可及的脆弱感如今看來，似乎早就預示了王迪如今的行為。