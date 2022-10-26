我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

俄「髒彈指控」：將烏拖入核戰的升級藉口？

天堂再舞…「孔雀王子」王迪抑鬱墜亡 楊麗萍寫詩悼念

中國新聞組／北京26日電
王迪曾和楊麗萍在2012春晚合跳「雀之戀」獲得好評。（取材自微博）
王迪曾和楊麗萍在2012春晚合跳「雀之戀」獲得好評。（取材自微博）

十年前，舞蹈家王迪與楊麗萍演藝的「雀之戀」登上春晚的舞台，讓人驚艷不已，王迪也因此成為許多人心中的「孔雀王子」。孰料十年後，44歲的王迪卻因為抑鬱症跳樓身亡，令人感慨，「孔雀最終還是飛走了」。

來源：YouTube

鳳凰網報導，楊麗萍和王迪不止在春晚的舞台上合作了《雀之戀》，還多次一起登台表演，兩人是十分親密的搭檔。聽聞王迪去世，很多圈內人都發文哀悼，但楊麗萍並無動靜引發網友爭議。事實上，在得知王迪去世消息的當天，楊麗萍便在朋友圈哀悼了友人。

楊麗萍18日在朋友圈發文：「多麼希望，你能給我另外一個號碼，然後我們預約在天堂再跳『雀之戀』」。

此外，楊麗萍還為王迪寫了一首名為「斷了」的小詩。詩中寫到，「我知道，你的手機已經打不通了，可我仍在不停的撥。我不知道，如果以後，我想和你通話，我該撥哪個號碼？」

除了楊麗萍，楊麗萍的助理燕子也轉發了「無法入睡」一詩。這首詩的作者是曾和王迪合作過「守望」的編導高成明，燕子的落款則寫著「祭王迪」，同樣催人淚下。

要知道楊麗萍和助理這段時間都在忙著「孔雀」的巡演，十分辛苦。但她們仍然不忘記為老朋友做一份悼念，實在讓人動容。

看得出來，無論是王迪指導過的舞者，還是搭檔，對於他去世的消息都感覺不可置信。事實上，知情人士爆料，王迪已患抑鬱症多年，而他的輕生，從微信頭像也可見端倪。

友人曝光和王迪的聊天紀錄，很多人發現王迪的頭像十分有特色，不止整體風格十分晦暗，而且是獨自一人站在懸崖旁邊，十分驚險。有人說，彷彿感受到了他孤獨又廣袤的內心世界，那種遙不可及的脆弱感如今看來，似乎早就預示了王迪如今的行為。

微信 手機

上一則

廣東男陪鄰居小孩隔窗聊天2個月 被問「你媽媽也加班?」

下一則

透視習近平戰鬥內閣財經布局

延伸閱讀

黃義交墜亡享壽69歲 疑與周玉蔻緋聞被翻出誘發憂鬱症

黃義交墜亡享壽69歲 疑與周玉蔻緋聞被翻出誘發憂鬱症
一便士銅幣

一便士銅幣
2023年紐約華人大型春晚 歡迎報名

2023年紐約華人大型春晚 歡迎報名
《老物件情懷》英國女王頭像

《老物件情懷》英國女王頭像

熱門新聞

中共20大閉幕式上，中共前總書記胡錦濤突被工作人員攙扶離場，過程中還一度錯拿習近平的大會文件。(截取自聯合影音網視頻)

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

2022-10-22 13:04
在22日中共20大閉幕會議上，中共前總書記胡錦濤(右前)被帶離場。（美聯社）

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

2022-10-24 10:39
20大閉幕會上，架走中共前領導人胡錫濤的是現任中共中央辦公廳副主任兼祕書局長孔紹遜（紅圈處）。（取材自焦點周報）

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 丁薛祥手下的中辦副主任

2022-10-23 00:30
中國前國家主席胡錦濤在今日20大會議進行時突起身離場，引發關注。(記者林則宏／攝影)

中共20屆中央委員產生 胡錦濤突被帶離席

2022-10-22 01:00
中共20大閉幕式上，工作人員第施力攙扶胡錦濤起身。(截取自聯合影音網視頻)

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

2022-10-22 09:28
中共前總書記胡錦濤（右二）在中共20大22日閉幕前，疑似「被離場」，畫面成為全球關注焦點，引發各界揣測背後原因。（Getty Images）

胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因

2022-10-23 08:26

超人氣

更多 >
這7種食物 大廚都說別買冷凍過的

這7種食物 大廚都說別買冷凍過的
世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了
路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡

路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡
翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝
鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資

鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資