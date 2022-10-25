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不是啃老 孫女辭職陪爺爺 要完成100個心願

中國新聞組／北京25日電
小萬帶爺爺到北京旅遊。（取材自紅星新聞）
小萬帶爺爺到北京旅遊。（取材自紅星新聞）

近日，四川自貢95後女孩小萬「陪爺爺實現100個願望清單」的視頻在網路走紅，不少網友為孫女的舉動感動。

來源：YouTube

紅星新聞報導，25歲的小萬從小由爺爺奶奶帶大，大學畢業後留在成都工作，六年前奶奶去世後爺爺一直獨居。小萬今年5月回老家探望爺爺，看到爺爺獨自一人坐在沙發上睡著了，也沒有蓋被子，心裡酸酸的，她再三思考，決定辭職回家陪爺爺。

報導說，小萬給自己的短視頻帳號取名「萬寶日記」，在簡介裡介紹道：「辭去外地工作回到家陪伴爺爺，會帶他去完成他的100個心願。不要讓錯過變成遺憾，記得常回家看看。」

小萬說，爺爺奶奶共同的願望就是去一次北京，然而直到奶奶去世也未能實現。所以，今年十一前夕，小萬為爺爺實現了「去北京」的心願。她把這一段視頻發布到抖音上，一時間，「孫女帶84歲獨居爺爺遊中國，陪爺爺實現100個願望清單」受到廣泛關注，小萬也隨即走紅。不少網友被爺孫倆的故事所感動，紛紛為她的孝心點讚。

小萬坦言，她辭職回家陪爺爺並不是回家「啃老」。為了把爺爺和自己照顧好，她在網上找了份寫文案的兼職工作。帳號有了一定的流量後也接了一些廣告，可以補充生活開銷。爺爺稱很開心有孫女陪伴，「後輩們生活得開心，我也就開心。」

不少網友為孫女的舉動所感動，紛紛留言「孫女很孝順」、「祝福爺爺，懂事的孫女」、「爺爺前半輩子吃過很多苦，你是爺爺晚年的糖」。

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