江蘇10歲童吞103顆鋼珠 20多次胃鏡取出92顆

經過一個多小時胃鏡取異物，男孩胃裡的鋼珠都被取了出來。後經測算，男孩胃裡取出了92顆鋼珠，分量有203.3克重。另外，有11顆鋼珠留在腸道裡，需要通過自然排泄。（取材自紫牛新聞）

江蘇南通一名10歲男孩將103顆比黃豆大的鋼珠吞進肚子，被家長緊急送至醫院。醫師緊急透過胃鏡取出其中的92顆，其餘11顆要等他自然排泄出來。

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綜合媒體報導，男孩家長稱，「鋼珠是小孩子打彈弓玩的，這也是我的失職，我以後會更好地看護孩子」。

當天下午，家長帶著10歲男童急匆匆地來到南通市婦幼保健院急診兒童外科，家長神情緊繃，稱孩子吞食了大量鋼珠。

消化內科主任醫師卞曉雲街道任務，用胃鏡幫助男孩取出異物，他說，「孩子年紀比較小，取得過程中不太配合，需要不停地進行安撫，累了就休息一會兒」。由於男孩中午吃過午飯，胃裡還留有不少食物殘渣，「淹沒」了部分鋼珠，所以取鋼珠的過程也考驗著卞曉雲的耐心和細心，「就好比在河裡撈魚」。

經過檢查，男孩胃裡有大量鋼珠，並有少量進入腸道。（取材自紫牛新聞）

「每一顆鋼珠都不小，像是軸承上的鋼珠，比黃豆大一些」，卞曉雲說，由於男孩吞食的鋼珠數量較多，不能一次性取，前後反覆取了20多次，每次取出四到五顆。

經過一個多小時手術 ，從男孩胃裡取出了92顆鋼珠，另有11顆鋼珠留在腸道裡，需要通過自然排泄。